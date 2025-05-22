Чоловік отримав три роки в'язниці за ухилення від мобілізації: деталі справи

Чоловік в період воєнного стану відмовився від отримання повістки та проходження військової служби

Суд визнав винним жмеринчанина в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України) та засудив його до трьох років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Жмеринську окружну прокуратуру.

Прокурор довів, що 42-річний обвинувачений перебував на військовому обліку, за станом здоров’я придатний для проходження військової служби та не має правових підстав для відстрочки від призову під час мобілізації. Однак, чоловік в період воєнного стану відмовився від отримання повістки та проходження військової служби.

«Фігурант без поважної причини не з’явився на вказану дату і час до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження служби у лавах ЗСУ. Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову. Наразі вирок не набрав законної сили», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за інформацією Державної судової адміністрації, з початку великої війни різко зросла кількість кримінальних справ за ухилення від мобілізації. Зокрема, у 2022 році на розгляді судів було 444 кримінальні справи за статтею 336 Кримінального кодексу, 2023 року – 2021 справа, 2024 року – 2694 справи.

Відповідно зростала і кількість вироків: якщо у 2022 році Феміда засудила 186 військовозобов’язаних, то у 2023 році цей показник сягнув 930. А ось вже 2024 рік реальне покарання за ухилення від мобілізації отримали 618 осіб. Про це йдеться у статті «Главкома» «Свято ухилянтів. Коли все вирішується за крок до тюрми».

Зауважимо, що четвертий рік в Україні триває загальна мобілізація до війська. За оцінками президента Володимира Зеленського і головнокомандувача Олександра Сирського, щомісячна потреба у поповненні ЗСУ свіжими рекрутами складає близько 30 тис. осіб. Крім цього, в Україні за відмову воювати передбачена кримінальна відповідальність (стаття 336 Кримінального кодексу) – від трьох до п’яти років в’язниці.