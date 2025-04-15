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Уряд змінив порядок бронювання для співробітників СБУ та розвідки

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Уряд змінив порядок бронювання для співробітників СБУ та розвідки
Внесено зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час
фото ілюстративне

Внесено змінини до постанови КМУ від 27.01.2023 №76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час».

Кабінет Міністрів України оновив постанову №76. Відтепер Порядок бронювання не поширюється на військовозобов’язаних зі спецобліком у СБУ та розвідувальних органах. Для них затверджено окремий Порядок бронювання. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише «Главком».

Як зазначає Мельничук, внесено змінини до постанови КМУ від 27.01.2023 №76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час».

Зокрема, внесено зміни до:

  • Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
  • Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період.

Зміни стосуються:

  • Непоширення дії Порядку на військовозобовʼязаних, які перебувають на військовому обліку в СБУ, розвідувальних органах України;
  • Узгодження положень Критеріїв та порядку із Законом України від 25.03.1992 № 2232-XII «Про військовий обовʼязок і військову службу» щодо розвідувальних органів України.

Також затверджено Порядок бронювання військовозобовʼязаних, які перебувають на військовому обліку в Службі безпеки, розвідувальних органах України на період мобілізації та на воєнний час.

Також під час засідання уряд ухвалив рішення у сфері оборони та соцполітики:

Затверджено Порядок гарантування якості оборонної продукції

Йдеться про механізм державного контролю якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, які закуповуються для потреб сектору безпеки і оборони, а також у межах міжнародних контрактів з країнами НАТО і партнерами.

Створено систему обліку шкоди, завданої громадянам внаслідок війни

Йдеться про персональні немайнові збитки – наприклад, втрату рідних чи заподіяну моральну шкоду. Система стане частиною Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та дозволить фіксувати такі випадки на державному рівні.

Оновлено Положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни

Відтепер працездатні батьки полонених або зниклих безвісти ветеранів війни зможуть офіційно отримати витяг із реєстру – це важливо для оформлення пільг та соціальної підтримки.

Змінено підхід до індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю

Уряд привів Положення у відповідність до нового закону, що реформує систему медико-соціальної експертизи. Дані тепер автоматично потрапляють в електронний кабінет особи на Соціальному порталі Мінсоцполітики – за наявності технічної можливості.

Нагадаємо, аби розвʼязати проблему мобілізації потрібно змінювати державну політику, яка й забезпечить більший приплив людей до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Таку думку висловив політик, громадський активіст, а тепер аеророзвідник Ігор Луценко в інтерв'ю «Главкому».

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Теги: мобілізація Кабмін

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