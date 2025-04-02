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Уряд дозволив бронювати до 75% працівників критичної комунальної інфраструктури

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Уряд дозволив бронювати до 75% працівників критичної комунальної інфраструктури
Для комунальних підприємств пом’якшено вимоги щодо зарплат працівників, які підпадають під бронювання.
фото: Суспільне Луцьк

Рішення має зменшити дефіцит кадрів у сфері комунальних послуг

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Відомство зауважує, що розширення можливості бронювання з 50% до 75% дозволить зменшити дефіцит кадрів у сфері комунальних послуг і забезпечити безперебійну роботу критичних об’єктів у воєнний час.

Йдеться про фахівців, які забезпечують теплопостачання, водопостачання і водовідведення, а також вивезення твердих побутових відходів. Також для комунальних підприємств пом’якшено вимоги до критеріїв щодо розміру заробітної плати працівників, для яких передбачається бронювання.

«На місцях підприємства часто працюють на межі можливостей через кадровий дефіцит. Без досвідчених фахівців, слюсарів, операторів та достатньої кількості ремонтних бригад утримувати мережі в належному стані стає вкрай складно», – зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

Раніше Кабмін змінив порядок бронювання від мобілізації для мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Тепер бронюванню підлягають працівники постачальників телекомпослуг, які займаються будівництвом мереж, стійких до відключення електроенергії, за технологією xPON або які будують енергостійкі мережі на автошляхах та національних дорогах.

Також «Главком» пояснював, що з 1 квітня 2026 року усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втрачають чинність, і підприємства зможуть продовжити бронювання своїх працівників тільки після оновлення статусу критичності відповідно до нових вимог.

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Теги: мобілізація

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