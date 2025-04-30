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Яких медиків позбавлятимуть броні? Міноборони опублікувало заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Яких медиків позбавлятимуть броні? Міноборони опублікувало заяву
Причиною розбронювання є дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах
фото: depositphotos.com

Раніше уряд ухвалив рішення про повне бронювання працівників медичних закладів

Запит Міністерства оборони до Міністерства охорони здоровʼя про розбронювання працівників медичної сфери стосується лише фахівців дефіцитних спеціальностей, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Зазначається, що медпрацівники потрібні для доукомплектування медичних підрозділів ЗСУ. Йдеться про санітарних інструкторів (медичних сестер і братів), фельдшерів, військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом «лікувальна справа (сімейний лікар)» за контрактом строком на рік.

Причиною розбронювання є дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах після набуття чинності постанови про 100% бронювання медиків.

«Розбронювання буде точковим, погодженим з МОЗ і обласними департаментами. Його мета – не зняти захист із усіх, а забезпечити на передовій надання медичної допомоги пораненим. Мова не про масовість, а про відповідальне кадрове рішення для порятунку життів» – йдеться в заяві оборонного відомства.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про повне бронювання працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності. Мова про установи громадського здоров'я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центри крові.

Раніше дозволялося бронювати 50% працівників медичних закладів від кількості військовозобов’язаних.

Як відомо, розбронювання медичних працівників відбуватиметься на запит від Міністерства оборони та командування Медичних сил.

Після запиту Міністерство охорони здоров’я у координації з департаментами охорони здоров’я проводитиме відповідні консультації та формуватиме списки необхідних медпрацівників. Процес буде організовано таким чином, аби забезпечити належне функціонування медичних закладів.

Подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів, відповідно до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Далі фахівці мобілізуватимуться до Збройних сил чи інших військових формувань, відповідно до їхніх потреб, з призначенням на медичні посади військової служби. При мобілізації укладатимуть контракти строком на один рік.

Як повідомлялося, процедура розбронювання медичних працівників для потреб Збройних Сил України полягає в тому, що людина укладає контракт на рік та призивається виключно на медичну посаду.

До слова, наявність відстрочки або бронювання від мобілізації не звільняє українців від обов'язку прибути до територіального центру комплектування за повісткою та оновити свої дані.

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Теги: бронювання від мобілізації мобілізація Міноборони Міністерство охорони здоров'я медик

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