Мінʼюст повідомив, скільки засуджених можуть долучитися до ЗСУ

Загальна чисельність засуджених і узятих під варту в Україні становить 37 тис. осіб

До Збройних сил України можуть долучитися від 20% до 30% загальної кількості засуджених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву заступника міністра юстиції Євгена Пікалова в інтерв’ю «Укрінформу».

Як зазначив посадовець, до війська долучились понад 8,3 тис. засуджених, з них сотня жінок. Ще тисяча заяв перебуває на розгляді.

Пікалов каже, що ініціатива стане важливим резервом для посилення оборонних спроможностей України. Він зазначив, що цей процес розглядають не лише як спосіб збільшити армію, але і як «механізм ресоціалізації через найвищий прояв громадянської відповідальності».

Загальна чисельність засуджених і людей, узятих під варту, в Україні становить 37 тис. Однак не всі засуджені та ув’язнені можуть мобілізуватися. Причиною цьому може бути як стан здоровʼя, так і тяжкість вчинених злочинів.

«Наприклад, не можуть (бути долученими до лав ЗСУ) – за тероризм, за корупційні, статеві злочини, за злочини проти основ нацбезпеки. За статистикою, 57% – засуджені за майнові злочини, 11% — це стаття про незаконний обіг наркотиків», – каже він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік. Як повідомлялося, засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, нестимуть службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК.

Засуджені воюють у складі бойових частин, зокрема в першому окремому штурмовому батальйоні «Да Вінчі», 92-й окремій штурмовій бригаді, 93-й механізованій бригаді «Холодний Яр» та інших підрозділах. Декого з воїнів уже було відзначено державними нагородами за проявлену хоробрість на фронті.

Як відомо, в Україні нараховується 27 тис. осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі. З них, за озвученою представником міністерства юстиції на засіданні профільного комітету інформацією, 20 тис. засуджених можуть скористатися правом умовно-дострокового звільнення.

До слова, Служба безпеки спільно з ДБР та за сприяння керівництва Мін’юсту затримала на Київщині російського агента. Ним виявився завербований ФСБ РФ керівник відділення соціально-виховної і психологічної роботи однієї з виправних колоній столичного регіону.

Фігурант «зливав» окупантам інформацію про колишніх ув’язнених, які наразі воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони на передовій.