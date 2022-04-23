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    Президент назвав завдання номер один для українських послів

    Зеленський назвав завдання номер один для українських послів - Президент назвав завдання номер один для українських послів
    Зеленський назвав завдання номер один для українських послів
    фото: Офіс президента

    Оцінювати роботу послів будуть після завершення війни

    Президент Володимир Зеленський заявив, що першочерговим завданням усіх українських послів є домовленості про надання нашій державі зброї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 23 квітня.

    «Сьогодні у послів дуже зрозуміле завдання, тому оцінювати роботу послів сьогодні дуже просто: у них завдання номер один – це постачання зброї», – зазначив Зеленський.

    Він зазначив, що оцінювати роботу послів будуть після завершення війни.

    Водночас глава держави додав: якщо хтось не показує жодного результату у виконанні поставленого завдання (а такі, за словами президента, є), то «ніхто нікому не дає другу спробу».

    Нагадаємо, прессекретарка Білого дому Джен Псакі анонсувала новий пакет військової допомоги для України, а ЗМІ, посилаючись на американських чиновників, говорили про те, що обсяг цієї допомоги складатиме орієнтовно $750 млн.

    А у своєму виступі хазяїн Білого дому зазначив – обсяг військової допомоги, яку Сполучені Штати нададуть Україні, складе $800 млн.

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    Теги: росія окупанти зброя війна посол Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент назвав завдання номер один для українських послів