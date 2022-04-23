Президент назвав завдання номер один для українських послів
Оцінювати роботу послів будуть після завершення війни
Президент Володимир Зеленський заявив, що першочерговим завданням усіх українських послів є домовленості про надання нашій державі зброї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 23 квітня.
«Сьогодні у послів дуже зрозуміле завдання, тому оцінювати роботу послів сьогодні дуже просто: у них завдання номер один – це постачання зброї», – зазначив Зеленський.
Він зазначив, що оцінювати роботу послів будуть після завершення війни.
Водночас глава держави додав: якщо хтось не показує жодного результату у виконанні поставленого завдання (а такі, за словами президента, є), то «ніхто нікому не дає другу спробу».
Нагадаємо, прессекретарка Білого дому Джен Псакі анонсувала новий пакет військової допомоги для України, а ЗМІ, посилаючись на американських чиновників, говорили про те, що обсяг цієї допомоги складатиме орієнтовно $750 млн.
А у своєму виступі хазяїн Білого дому зазначив – обсяг військової допомоги, яку Сполучені Штати нададуть Україні, складе $800 млн.