Президент назвав завдання номер один для українських послів

Оцінювати роботу послів будуть після завершення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що першочерговим завданням усіх українських послів є домовленості про надання нашій державі зброї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 23 квітня.

«Сьогодні у послів дуже зрозуміле завдання, тому оцінювати роботу послів сьогодні дуже просто: у них завдання номер один – це постачання зброї», – зазначив Зеленський.

Він зазначив, що оцінювати роботу послів будуть після завершення війни.

Водночас глава держави додав: якщо хтось не показує жодного результату у виконанні поставленого завдання (а такі, за словами президента, є), то «ніхто нікому не дає другу спробу».

Нагадаємо, прессекретарка Білого дому Джен Псакі анонсувала новий пакет військової допомоги для України, а ЗМІ, посилаючись на американських чиновників, говорили про те, що обсяг цієї допомоги складатиме орієнтовно $750 млн.

А у своєму виступі хазяїн Білого дому зазначив – обсяг військової допомоги, яку Сполучені Штати нададуть Україні, складе $800 млн.

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