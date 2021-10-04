Нова дружина Саакашвілі розповіла, як рятуватиме коханого (відео)

Депутатка зазначила, що через деякий час поїде до коханого Саакашвілі в Грузію

Ліза Ясько: «Сьогодні вже буде акція на підтримку Михайла Саакашвілі»

Для порятунку колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі необхідно підключити міжнародну спільноту. Про це заявила народна депутатка, «слуга» Ліза Ясько у коментарі Яну Доброносову у Facebook.

«Звичайно, треба їхати в Грузію, але зараз питання стоїть трохи інакше. По-перше, треба, щоб грузинський народ захистив своє волевиявлення. По-друге, треба, щоб підключилася міжнародна спільнота. Зараз відбувається дуже багато заяв. Україна висловила досить потужну чітку позицію, президент Зеленський заявив, що ми будемо рятувати та повертати усіх громадян України. Тому тут є багато роботи зараз в Україні. І через якийсь час, я думаю, що обов’язково туди поїду, але це буде не сьогодні», – зазначила дружина Саакашвілі.

Ліза Ясько також додала, що сьогодні у Грузії відбудеться акція на підтримку Саакашвілі. «Сьогодні вже буде акція на підтримку Михайла Саакашвілі. Відбудеться о 15 год.», – уточнила Ясько.

За словами депутатки, Саакашвілі дуже пишається українським громадянством, але зараз відчуває потребу бути з рідним народом. «Він дуже пишається, що має українське громадянство. Він тут себе почуває, як дома. Він також себе вважає українським політиком, але його батьківщина Грузія, яка зараз перебуває у кризі і він відчуває відповідальність рятувати її», – зазначила Ясько.

Нагадаємо, Михайла Саакашвілі, якого арештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

Михайло Саакашвілі, котрого напередодні затримали у Грузії, написав «лист із ув’язнення».

Як відомо, прокуратура Грузії розслідує 14 кримінальних справ проти експрезидента. Тому наявність громадянства іншої країни не може завадити йому відбувати термін на батьківщині. Відтак про екстрадицію в Україну не йдеться, заявили в прокуратурі.

Водночас адвокат Пека Басилія прокоментував заяву президентки Грузії. Звільнити Михайла Саакашвілі можна тільки помилуванням.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.