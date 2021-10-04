«Міша буде вільним». Адвокат Саакашвілі розповів про можливе помилування експрезидента

Адвокат Саакашвілі упевнений, що у найближчі місяці у Грузії відбудеться великий протест і його підзахисний вийде на свободу

Адвокат Бека Басилая заявив, що проти його підзахисного, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, грузинські правоохоронні органи порушили чотири кримінальні справи.

«Ці справи неправові, вони всі політизовані, всі чотири кримінальні справи. Коли Міша був президентом, він пригощав своїх гостей і платив державними коштами. Це нормально. Мова не про великі гроші, це ресторан і таке інше. І тепер йому це висунули як обвинувачення. Коли він був у Чехії, то приніс на кладовище Вацлава Гавела квіти. Він купив їх не за свої гроші, а за бюджетні. Це йому теж коштувало обвинувачення та кримінальної справи. Це комічно», – розповів Басилая у коментарі «Суспільному».

За його словами, ще одна справа стосується помилування звинувачених, коли Саакашвілі перебував на посаді президента країни, й остання – про незаконний перетин грузинського кордону.

Говорячи про ймовірність помилування Саакашвілі, Басилая зазначив, що це залежатиме від політичної ситуації в Грузії після місцевих виборів.

«Зараз головне те, яка ситуація складеться у Грузії. Вчора були вибори, на яких грузинська опозиція отримала дуже хороший результат. Якщо буде опозиційний рух рости, то я впевнений, що наша президентка змінить своє рішення про помилування Михайла. Наразі вона каже, що не помилує його, але цю заяву вона зробила перед виборами, щоб дати мотивацію прихильникам (її політичної сили – ред.), буцімто ось, Міша затриманий і президент не відпустить його», – сказав адвокат.

Проте, на його думку, у найближчі місяці, коли у країні відбудеться протест, «у неї не буде іншого вибору, як ухвалити це рішення (про помилування – ред.)». Він зауважив, що подібний прецедент вже був пів року тому, коли затримали одного з опозиційних лідерів і через два місяці відпустили.

«Був тиск людей, активістів, опозиції. Велику увагу цій справі приділив Захід. Якщо буде увага від Заходу до Саакашвілі, я впевнений, що Міша буде вільним», – заявив Басилая.

Він також повідомив, що захисники ще не бачились із Саакашвілі, але така зустріч відбудеться вранці 4 жовтня.

Напередодні грузинський прем'єр розказав, за якої умови Саакашвілі повернеться в Україну.

Зазначимо, у Грузії Саакашвілі заочно засуджений у справі про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані та побиття депутата Валерія Гелашвілі. Крім цього, колишній президент Грузії є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, погром телекомпанії Imedi та розтрату коштів із держбюджету.

Нагадаємо, стало відомо, що Михайло Саакашвілі перетнув кордон Грузії, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера.

Як стало відомо, Михайла Саакашвілі, котрого арештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі.

Крім того, посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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