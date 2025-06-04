Україна судитиме двох колаборанток, які впроваджували путінську пропаганду в кримських школах

СБУ передала до суду справу двох колаборанток, які русифікують кримських школярів

Марія Маркіна-Гурджі та Анна Терехова організовували семінари й писали методички з кремлівською пропагандою

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо двох працівниць окупаційної освітньої установи в Криму. Їх звинувачують у сприянні державі-агресору – жінки допомагали нав’язувати кремлівські наративи в шкільній освіті на тимчасово окупованому півострові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління СБУ в АР Крим.

Як зазначається в Telegram-каналі «Кримський ветеран», мова про Марію Маркіну-Гурджі та Анну Терехову.

Обидві обіймають керівні посади в підконтрольному РФ Кримському республіканському інституті післядипломної педагогічної освіти. За даними слідства, Маркіна-Гурджі очолює кафедру філології, а Терехова – відділ функціональної грамотності.

Марія Маркіна-Гурджі та Анна Терехова – працівниці окупаційного інституту в Криму, яких звинувачують у колабораційній діяльності скріншот: telegram-канал «Кримський ветеран»

З 2022 по 2024 рік вони створювали методичні матеріали для кримських учителів. Йдеться про посібники, у яких педагогів навчали, як на уроках біології, російської мови чи літератури просувати ідеї, вигідні Кремлю.

Крім цього, підозрювані проводили «семінари», на яких готували вчителів до роботи за освітніми стандартами РФ. У СБУ повідомляють, що основна мета такої діяльності – витіснення української ідентичності та насадження російської ідеології в школах окупованого Криму.

Їхні дії кваліфіковані за частиною 3 статті 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність. Наразі обидві жінки перебувають на тимчасово окупованій території. Проти них розпочато процедуру міжнародного розшуку, щоб притягнути до відповідальності за злочини проти державності України.



Раніше «Главком» повідомляв, що контррозвідка Служби безпеки затримала коригувальника російських ударів по Україні, якого в лютому цього року завербувала ФСБ.