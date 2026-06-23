Івана Купала 2026: коли святкуємо, традиції, прикмети, що не можна робити

Стрибки через багаття – один з найголовніших атрибутів свята Івана Купала

Чому змінилася дата свята, які традиції збереглися до наших днів, що рекомендувано робити цього дня та які народні прикмети пов'язані з Івана Купала

Івана Купала – одне з найдавніших і найколоритніших свят української культури. Воно поєднало у собі дохристиянські звичаї, пов'язані з літнім сонцестоянням, і християнську традицію вшанування Різдва Івана Хрестителя. Саме тому свято й досі супроводжується численними обрядами, народними прикметами та легендами.

Купальська ніч, після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар, припадає на 23–24 червня, а не на 6–7 липня, як це було протягом багатьох десятиліть.

«Главком» розповідає, чому змінилася дата свята, які традиції збереглися до наших днів, що рекомендувано робити цього дня та які народні прикмети пов'язані з Івана Купала.

Коли святкуємо Івана Купала у 2026 році

Після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар усі неперехідні церковні свята змістилися на 13 днів назад.

Оскільки Різдво Івана Хрестителя тепер відзначають 24 червня, тому саме в ніч із 23 на 24 червня українці святкують Івана Купала.

Водночас частина людей і надалі дотримується старої традиції та відзначає свято в ніч із 6 на 7 липня. Це пов'язано насамперед із багаторічною звичкою та використанням юліанського календаря окремими релігійними громадами.

Чому Івана Купала більше не святкують 7 липня

Одне з найпоширеніших запитань українців – чому дата свята змінилася.

Річ у тім, що до 2023 року православні церкви в Україні користувалися юліанським календарем. Після переходу на новоюліанський календар дата Різдва Івана Хрестителя змістилася із 7 липня на 24 червня.

Саме тому разом із церковною датою змінилося й традиційне святкування Івана Купала.

При цьому сама суть свята не змінилася – змінився лише календар.

Саме свято Івана Купали, як і його традиції мають язичницьке походження фото: cdn.abo.media

Що означає свято Івана Купала

Івана Купала є одним із найдавніших свят літнього календарного циклу.

Ще задовго до прийняття християнства слов'яни відзначали час найбільшого розквіту природи, коли літо досягало свого піку. Люди вірили, що саме в цей період вода, вогонь, сонце та рослини мають особливу силу.

Після хрещення Русі язичницькі традиції не зникли повністю, а поступово переплелися з християнським святом Різдва Івана Хрестителя. Саме тому сучасна назва свята поєднує ім'я біблійного пророка Івана та народну назву стародавнього купальського обряду.

Історики наголошують, що Івана Купала в сучасному вигляді – це результат поєднання дохристиянських звичаїв і християнської традиції, яке формувалося протягом багатьох століть.

Чи пов'язане Івана Купала з літнім сонцестоянням

Так. Первісно свято було тісно пов'язане саме з літнім сонцестоянням – найдовшим днем року.

У дохристиянські часи люди вшановували Сонце, дякували природі за врожай, збирали лікарські трави та проводили обряди очищення вогнем і водою.

Після зміни календарів точна відповідність сонцестоянню втратилася, однак символіка свята залишилася незмінною. Саме тому й сьогодні головними символами Купальської ночі є сонце, вогонь, вода, квіти та зелень.

В ніч на Купала дівчата пускають вінки по воді, ворожачи на нареченого фото: konex.com.ua

Головні традиції Івана Купала

Свято Івана Купала здавна символізувало розквіт природи, молодість, кохання та очищення. Багато обрядів, які дійшли до наших днів, мають дохристиянське походження, хоча сьогодні вони сприймаються передусім як частина української культурної спадщини.

Купальське багаття

Однією з найвідоміших традицій є розпалювання великого вогнища. У народі вірили, що вогонь очищає від усього поганого, тому через багаття стрибали як поодинці, так і парами.

Закохані, які успішно перестрибували полум'я, не роз'єднавши рук, вважалися такими, що житимуть у злагоді та щасті.

Плетіння вінків

Дівчата традиційно плели вінки з польових квітів, ромашок, волошок, м'яти, любистку та інших рослин.

Увечері вінки пускали на воду. За народними повір'ями:

якщо вінок довго пливе – дівчина скоро вийде заміж;

якщо прибивається до берега – весілля доведеться зачекати;

якщо вінок потоне – це вважали недоброю прикметою.

Сьогодні ця традиція збереглася як красивий народний звичай.

Купання у водоймах

Ще один давній обряд – купання в річці або озері.

Наші предки вірили, що вода в Купальську ніч має особливу очищувальну силу та приносить здоров'я.

Водночас нині рятувальники нагадують: купатися слід лише в дозволених місцях і не заходити у воду в темну пору доби чи після вживання алкоголю.

Збирання лікарських трав

На Івана Купала традиційно збирали звіробій, чебрець, материнку, м'яту, полин та інші лікарські рослини.

У народі вірили, що саме в цей період вони мають найбільшу силу та аромат.

Сьогодні травники пояснюють це тим, що наприкінці червня багато рослин перебувають у фазі активного цвітіння.

Пошук квітки папороті

Найвідоміша купальська легенда розповідає про чарівну квітку папороті.

За переказами, вона нібито розквітає лише раз на рік – саме в Купальську ніч – і дарує тому, хто її знайде, багатство, щастя та здатність бачити приховані скарби.

Насправді папороть не цвіте, адже розмножується спорами. Тому ця історія є красивою народною легендою, яка стала невід'ємною частиною українського фольклору.

Що, за народними повір'ями, не можна робити на Івана Купала

З Івана Купала пов'язано чимало народних вірувань. Вони не є церковними правилами чи науково підтвердженими фактами, однак багато українців і сьогодні ставляться до них із повагою.

За народними повір'ями цього дня не рекомендували:

сваритися, лаятися та бажати комусь зла;

відмовляти людям у допомозі;

псувати дерева, ламати гілки без потреби чи засмічувати природу;

сумувати та згадувати давні образи;

залишатися на самоті, якщо була можливість провести вечір із рідними чи друзями.

Також у народі вірили, що Купальська ніч більше підходить для добрих справ, примирення та щирих побажань, ніж для конфліктів.

Що рекомендувано зробити цього дня

Наші предки вважали Івана Купала одним із найкращих днів літа для відпочинку на природі та єднання з близькими.

Традиційно цього дня радили:

зустріти світанок;

провести час із родиною або друзями;

сплести купальський вінок;

зібрати лікарські трави;

взяти участь у народних гуляннях;

загадати бажання, дивлячись на вогонь або захід сонця.

Народні прикмети на Івана Купала

Українці уважно спостерігали за природою й пов'язували її зміни з майбутньою погодою та врожаєм.

Найвідоміші прикмети:

рясна ранкова роса – до щедрого врожаю;

зоряне небо вночі – до великої кількості грибів восени;

дощ на Купала – до вологого літа;

ясний і теплий день – до гарного врожаю зернових;

велика кількість роси – до багатого врожаю огірків.

Сьогодні ці прикмети залишаються частиною української народної культури й передаються з покоління в покоління.

Що каже церква про Івана Купала

Православна церква України наголошує, що 24 червня вшановує Різдво чесного, славного пророка, Предтечі й Хрестителя Господнього Івана. Це одне з найбільших свят церковного календаря.

Водночас традиційні купальські обряди – стрибки через багаття, ворожіння, пошук квітки папороті чи інші магічні ритуали – мають дохристиянське походження й не належать до церковної традиції.

Священнослужителі закликають розрізняти народні звичаї та християнське святкування. Водночас багато етнографів наголошують, що купальські традиції є важливою частиною української культурної спадщини, яка зберегла чимало давніх народних звичаїв.

Як святкують Івана Купала сьогодні

Сьогодні Івана Купала для багатьох українців – це насамперед народне свято, яке об'єднує родини, громади та любителів українських традицій.

У різних регіонах України проводять:

етнофестивалі та народні гуляння;

майстер-класи з плетіння вінків;

концерти фольклорних колективів;

театралізовані купальські дійства;

ярмарки народних ремесел;

вечірні заходи біля водойм із дотриманням правил безпеки.

Особливо популярними такі святкування є в музеях просто неба, історико-культурних заповідниках і громадах, які відроджують українські народні традиції.

Цікаві факти про Івана Купала

Первісно свято було приурочене до літнього сонцестояння – найдовшого дня року.

Після переходу на новоюліанський календар Купальська ніч в Україні припадає на 23–24 червня.

Папороть не цвіте – легенда про її квітку є частиною народного фольклору.

Купальські традиції існують не лише в Україні, а й у Польщі, Литві, Латвії та деяких інших країнах Європи.

До наших днів дійшло понад сотню українських народних купальських пісень, багато з яких внесено до фольклорних збірок.

Поширені запитання

Коли святкують Івана Купала у 2026 році?

У ніч із 23 на 24 червня.

Чому більше не 7 липня?

Через перехід Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар.

Чи є Купала церковним святом?

Церква відзначає Різдво Івана Хрестителя, тоді як більшість купальських обрядів має дохристиянське походження.

Чи справді існує квітка папороті?

Ні. Це красива народна легенда. Папороть розмножується спорами й не цвіте.

Чи можна святкувати Івана Купала?

Так. Народні гуляння, плетіння вінків, знайомство з українськими традиціями та участь в етнофестивалях є частиною української культури. Водночас варто пам'ятати про правила безпеки біля водойм і під час використання відкритого вогню.

Головне про Івана Купала

Івана Купала залишається одним із найулюбленіших літніх свят українців. Воно поєднує багатовікові народні традиції, красу українського фольклору та християнське вшанування Різдва Івана Хрестителя.

Попри зміну календаря, свято не втратило свого значення. Воно й надалі нагадує про багатство української культури, повагу до природи та важливість збереження звичаїв, які формувалися століттями.

У 2026 році Купальську ніч відзначатимуть із 23 на 24 червня. Саме цього вечора в багатьох містах і селах України відбудуться фестивалі, народні гуляння та культурні заходи, присвячені одному з найдавніших свят українського календаря.