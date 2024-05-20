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Справа Гринкевича: ДБР завершило розслідування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа Гринкевича: ДБР завершило розслідування
Бізнесмену загрожує до 8 років тюрми з можливою конфіскацією майна
фото з відкритих джерел

За даними слідства, бізнесмен намагався підкупити одного з керівників ДБР за $500 тис.

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який пропонував $500 тис.  одному із керівників відомства за сприяння у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження щодо підконтрольних йому компаній – одних з найбільших постачальників Міністерства оборони. Про  це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що львівський бізнесмен, дізнавшись про порушення у 2023 році слідчими Бюро кримінального провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, вирішив піти на крайні міри та завчасно «відкупися» аби уникнути кримінальної відповідальності.

Після пропозиції хабаря посадовець ДБР одразу повідомив про це своєму керівництву.
Бізнесмен призначив йому зустріч у ресторані, де передав сумку з готівкою. Після чого був одразу затриманий працівниками Бюро.

На теперішній час сторона захисту ознайомлюється із матеріалами досудового розслідування, після чого воно буде передано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, у справі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого ДБР спочатку публічно звинуватило у розкраданні 1 млрд грн на виконанні держзамовлення з постачання військової форми, відбулася зміна кваліфікації. З матеріалів провадження стаття про розкрадання та привласнення коштів зникла. Натомість з’явилася статті про шахрайство. Відповідні дані містить постанова слідчої ДБР.

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Теги: суд ДБР Гринкевич

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