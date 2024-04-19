Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель

Глава Мін'юсту поставив під сумнів вину львівських бізнесменів: на передачі грошей нікого не взяли, а такі справи відлякують бізнес

Міністр юстиції України Денис Малюська висловився про «справу Гринкевичів», заявивши що така діяльність правоохоронних органів, за умов, коли навіть не зрозуміло, що вчинили Гринкевичі, призводить до відлякування бізнесу від співпраці з державою. У підсумку це виливатиметься в те, що кожні наступні державні закупівлі будуть обходитися платникам податків все дорожче. Про це він сказав в інтерв’ю в ефірі марафону «єдиних новин».

«В мене дуже не популярна думка з приводу Гринкевичів. В мене є шкурний інтерес, я намагаюсь на всьому економити державні кошти. Ми як Мін’юст теж закуповуємо дуже багато всього: закупівлі на мільярди. І коли я розумію, що постачальників держави активно тягають по в’язницях – це означає, що конкуренція на закупівлях зменшиться. В мене, зокрема, їх стане менше. Бо кожна людина, при здоровому глузді, якщо має можливість щось не постачати державі і взагалі не торкатися держави, вона ніколи цього не робитиме. Білий бізнес силою ми не заставимо зайти на тендер, де закупівлі проводять органи державної влади. З різних мотивів: вони бояться корупції, вони бояться, що їх правоохоронці почнуть тягати, навіть, якщо вони білі і чесні. І коли вони дивляться по телевізору, як когось з голим торсом тягають і мордою в асфальт кладуть, то їм це не дуже подобаються», – зазначив міністр.

Малюська додав, що якщо факт крадіжки кимось і чогось на закупівлі доведений, тоді, звичайно, що має бути відповідальність.

«Що для мене було поганим в цій історії (з Гринкевичами), моє суб’єктивне враження, що, якщо ви спитаєте бізнес, експертів, кого завгодно: а за що конкретно вони в СІЗО? В чому конкретно їх звинувачують, крім того, що вони Гринкевичі, і крім того, що вони щось поставляли? Чіткої відповіді не буде. Вам скажуть, що напевно корупція, але напевно і ні, тому що на передачі грошей нікого не взяли, наскільки я розумію», – сказав Денис Малюська.

Як інформував Главком, у «справі Гринкевичів» ДБР від початку звинуватило львівських бізнесменів у розкраданні коштів Міноборони в сумі 1 млрд, але це не підтвердилося змістом самих закупівельних договорів з МіноборониУ. З’ясувалося, що Гринкевичі не отримували від держави авансів взагалі, а весь товар закуповували за власні кошти.

З цих причин ДБР у січні не публічно змінило кваліфікацію справі з «розкрадання» на шахрайство. Саме тоді з’явилася нова версія звинувачення у нібито постачанні неякісно форми. Водночас згодом, із зали суду стало відомо про те, що якість форми, яку постачали Гринкевичі теж була належна. Зокрема, з документів Міноборони та Генштабу вбачається відсутність скарг та рекламацій на отриманий одяг. Також ця форма була у передана військовим частинам і використовувалася бійцями за призначенням. Нагадаємо, ДБР затримало Ігоря Гринкевича у грудні минулого року нібито на пропозиції хабаря посадовцю ДБР. Після цього з ДБР секретно звільнили одного із заступників керівника ГСУ. Романа Гринкевича ДБР затримало у січні поточного року за контракти з МОУ. Обоє зараз утримуються з СІЗО.