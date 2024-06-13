Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія готує переворот у Молдові – заява Канади, Британії та США

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росія готує переворот у Молдові – заява Канади, Британії та США
«Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з урядом Молдови з цього приводу», - йдеться у заяві західних країн
фото з відкритих джерел

Росія намагається сформувати у населення Молдови негативне ставлення до урядів Західних держав

Росія та її спільники спробують організувати у Молдові заколот або ж розпалювати протести, якщо перемогу на президентських виборах не здобуде проросійський кандидат. Про це йдеться у спільній заяві урядів США, Канади та Великої Британії.

«Захищаючи наші спільні демократичні цінності, ми попереджаємо наших демократичних партнерів та союзників, що російські діячі втілюють сценарій впливу на результати президентських виборів у Молдові восени. Вони мають намір розпалити протести у Молдові, якщо проросійський кандидат не переможе», – стверджується у документі.

Зазначається, що Росія намагається сформувати у населення Молдови негативне ставлення до урядів Західних держав, влади країни та її спроможності приєднатися до ЄС. Паралельно із цим РФ намагається зруйнувати віру населення у спроможність Молдови підтримувати власну безпеку та верховенство права.

«Ми повністю впевнені в здатності Молдови впоратися з цими загрозами, пов’язаними із втручанням Кремля. Ми вживаємо низку заходів для підтримки цих зусиль у рамках нашого партнерства з Молдовою та її народом», – наголошується у заяві.

Канада, США та Британія спільно поділилися інформацією про наміри Росії із партнерами у Молдові, «аби вони могли провести подальше розслідування, перешкодити та зірвати плани Кремля». 

Нагадаємо, державний департамент США запровадив санкції проти башкана Гагаузії Євгенії Гуцул, яка входить до злочинної мережі молдовського олігарха-втікача Ілана Шора – фігуранта справи про «крадіжку мільярда» з банківської системи Молдови. Про це йдеться в повідомленні відомства.

Як повідомлялося, 21 квітня відбулося зібрання проросійських партій Молдови у Москві, щоб обʼєднатися в політичний блок «Перемога». Вони мають на меті завадити вступу до ЄС та усунути чинне керівництво країни від влади.

Читайте також:

Теги: росія Молдова розслідування населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Медведчук мав просувати мирні переговори з РФ «як альтернативу можливій ядерній війні»
«Глава уряду у вигнанні». Кремль намагався замінити Зеленського на Медведчука – WP
3 червня, 14:39
На протязі наступних 10 років рівень продажу газу до ЄС становитиме третину від довоєнного
«Газпром» не оговтається від втрати європейського ринку до 2035 року – Financial Times
5 червня, 19:38
США зменшують здатність Росії отримувати вигоду від доступу до іноземних технологій
Сполучені Штати запровадили потужні санкції проти Росії
Вчора, 19:53
Постраждалих, за даними МНС РФ, немає
У Москві спалахнула масштабна пожежа (відео)
20 травня, 03:35
Зеленський і Байден не порозумілися щодо санкцій перед російським вторгненням
«Усі сказали – ні»: Зеленський розповів про прохання до Байдена перед вторгненням РФ
25 травня, 15:49
В Чорному морі перебуває один ворожий корабель
Втрати ворога станом на 28 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
28 травня, 07:57
«Депеша» та «Баггі» російські війська випробовують на полі бою в Україні
Росія створює багатофункціональні роботизовані комплекси «Депеша»: аналіз ISW
2 червня, 06:25
Найнебежпечнішою країною у світі став Афганістан
Рейтинг мирних країн світу: на якому місці опинилась Україна (інфографіка)
4 червня, 13:34
Українські сили продовжують контратаку на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід від Харкова у Вовчанську
ЗСУ продовжують контратаки на північ від Харкова, – аналітики
11 червня, 05:00

Політика

«Ми будемо з Україною до перемоги»: Головні заяви Байдена і Зеленського після підписання угоди
«Ми будемо з Україною до перемоги»: Головні заяви Байдена і Зеленського після підписання угоди
Росія готує переворот у Молдові – заява Канади, Британії та США
Росія готує переворот у Молдові – заява Канади, Британії та США
НАТО зупинило обмін розвідданими з Угорщиною – ЗМІ
НАТО зупинило обмін розвідданими з Угорщиною – ЗМІ
У Парижі під час Олімпіади відкриється Український дім. Яка його мета
У Парижі під час Олімпіади відкриється Український дім. Яка його мета
Генсек НАТО пропонує забезпечити щорічну підтримку України у 40 мільярдів євро
Генсек НАТО пропонує забезпечити щорічну підтримку України у 40 мільярдів євро
Вірменія відмовляється від візитів до Білорусі через заяви Лукашенка
Вірменія відмовляється від візитів до Білорусі через заяви Лукашенка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
ЗСУ за день знищили п’ять російських човнів на Півдні
30K
Убивство українки в Німеччині: поліція розкрила нові деталі
17K
Альтернативний флот: ЗМІ викрили ще одну країну, яка допомагає Росії обходити санкції
12K
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться слідство, утік із України – ЗМІ
11K
Бої на Сумщині: Буданов оцінив загрозу для регіону
9465
Французьке ТБ показало допит полоненого росіянина: ексклюзивні кадри

Новини

Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Сьогодні, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Сьогодні, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Сьогодні, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
Вчора, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua