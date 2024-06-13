Росія готує переворот у Молдові – заява Канади, Британії та США

«Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з урядом Молдови з цього приводу», - йдеться у заяві західних країн

Росія намагається сформувати у населення Молдови негативне ставлення до урядів Західних держав

Росія та її спільники спробують організувати у Молдові заколот або ж розпалювати протести, якщо перемогу на президентських виборах не здобуде проросійський кандидат. Про це йдеться у спільній заяві урядів США, Канади та Великої Британії.

«Захищаючи наші спільні демократичні цінності, ми попереджаємо наших демократичних партнерів та союзників, що російські діячі втілюють сценарій впливу на результати президентських виборів у Молдові восени. Вони мають намір розпалити протести у Молдові, якщо проросійський кандидат не переможе», – стверджується у документі.

Зазначається, що Росія намагається сформувати у населення Молдови негативне ставлення до урядів Західних держав, влади країни та її спроможності приєднатися до ЄС. Паралельно із цим РФ намагається зруйнувати віру населення у спроможність Молдови підтримувати власну безпеку та верховенство права.

«Ми повністю впевнені в здатності Молдови впоратися з цими загрозами, пов’язаними із втручанням Кремля. Ми вживаємо низку заходів для підтримки цих зусиль у рамках нашого партнерства з Молдовою та її народом», – наголошується у заяві.

Канада, США та Британія спільно поділилися інформацією про наміри Росії із партнерами у Молдові, «аби вони могли провести подальше розслідування, перешкодити та зірвати плани Кремля».

Нагадаємо, державний департамент США запровадив санкції проти башкана Гагаузії Євгенії Гуцул, яка входить до злочинної мережі молдовського олігарха-втікача Ілана Шора – фігуранта справи про «крадіжку мільярда» з банківської системи Молдови. Про це йдеться в повідомленні відомства.

Як повідомлялося, 21 квітня відбулося зібрання проросійських партій Молдови у Москві, щоб обʼєднатися в політичний блок «Перемога». Вони мають на меті завадити вступу до ЄС та усунути чинне керівництво країни від влади.