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Закарпатський «бізнесмен» вигадав, як вивезти за кордон чоловіків та 20 тис. пачок сигарет

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Закарпатський «бізнесмен» вигадав, як вивезти за кордон чоловіків та 20 тис. пачок сигарет
Фото: ДПСУ

 На Закарпатті затримали контрабандиста з людьми та сигаретами

Підприємець обладнав свій мікроавтобус «Мерседес Спринтер» спеціальною нішею для перевезення двох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути кордон. За свої послуги він отримав би від них $10 та $20 тис. відповідно. Крім того, під обшивкою вантажного відсіку було заховано майже 20 тис. пачок сигарет без акцизних марок. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Задум ділка зруйнував прикордонний наряд від відділення інспекторів прикордонної служби «Хижа». О пів на другу ночі авто закарпатця на одному із контрольних постів. Під час перевірки військовослужбовці виявили у сховку двох чоловіків – 30-річного жителя Черкащини та 23-річного киянина, які зізнались у своїх намірах незаконно покинути територію України. У ході подальшої перевірки транспортного засобу із залученням оперативників загону, прикордонники виявили також і сховок з тютюновими виробами без марок акцизного збору», - зазначає пресслужба ДПСУ.

Прикордонний наряд виявив контрабандистів та їхній вантаж на одному з контрольних постів близько пів на другу ночі.

Закарпатцю загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України та незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону викрили 41-річного жителя села Дюла на спробі незаконного підробітку одразу на двох видах протиправної діяльності.
На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону викрили 41-річного жителя села Дюла на спробі незаконного підробітку одразу на двох видах протиправної діяльності.
https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Dvoh-pasazhiriv-i-20-tisyach-pachok-sigaret-zashili-v-mikroavtobus-/
Затримання нелегалів
Затримання нелегалів
https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Dvoh-pasazhiriv-i-20-tisyach-pachok-sigaret-zashili-v-mikroavtobus-/

Раніше в Одесі затримано сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію та «зливали» локації ТЦК до Телеграм-каналів російських спецслужб. 

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Теги: виготовлення бізнесмен перевезення кордон послуги Держприкордонслужба прикордонники

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