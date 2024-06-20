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У Лондоні заарештовано охоронця Ріші Сунака: він робив ставки на дату виборів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Лондоні заарештовано охоронця Ріші Сунака: він робив ставки на дату виборів
22 травня Сунак оголосив 4 липня як дату загальних виборів, чим здивував Вестмінстер
фото з відкритих джерел

Поліція з'ясувала, що охоронець був не єдиною людиною в оточенні голови уряду, яка точно спрогнозувала дату виборів

Британська поліція повідомила про арешт одного з офіцерів особистої охорони прем'єр-міністра країни Ріші Сунака. Причиною затримання чоловіка стала ставка, яку він зробив в букмекерській конторі. Про це пишуть The Guardian та ВВС.

Повідомляється, що мова йде про продовження скандалу щодо призначення дати виборів до парламенту Сполученого Королівства. Раніше повідомлялося, що правоохоронці зацікавилися ставкою члена Консервативної партії Крейга Вільямса, який вгадав день волевиявлення за три дні до його оголошення і виграв 400 фунтів. 

Поліція з'ясувала, що політик був не єдиною людиною в оточенні голови уряду, яка підозріло точно спрогнозувала похід британців на виборчі дільниці саме 4 липня. Лора Сондерс, яка балотується від консерваторів і працює на партію з 2015 року, теж виграла гроші у букмекерській конторі. Зрештою слідчі виявили факт здійснення ставок і офіцером охорони, в цьому випадку вдавшись до арешту. 

Управління професійних стандартів Met розповіли BBC: «Офіцера усунуто від оперативних обов’язків». Він був заарештований у понеділок, потім узятий під варту та випущений під заставу до подальших розслідувань. Справу також передали до Незалежного офісу поведінки поліції.

В офісі прем'єра на Даунінґ-стріт ситуацію коментувати відмовилися. Ліберальні демократи, одна із партій-суперниць Сунака на виборах, закликала прем'єра негайно оголосити про проведення внутрішнього урядового розслідування букмекерської справи.

Раніше, 22 травня 2024 року, прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що призначив загальні вибори на 4 липня. Сунак повідомив, що попросив короля Карла III розпустити парламент перед виборами, відповідно до офіційної процедури.

До слова, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у липні може втратити свою посаду після загальних виборів через провал своєї Консервативної партії на голосуванні. Про це пише The Telegraph з посиланням на дані проведеного для газети опитування. Таким чином, він стане першим прем'єром, який пішов у відставку через програш своєї партії на виборах.

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Теги: гроші арешт партії розслідування поліція Ріші Сунак

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