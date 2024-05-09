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Вищий антикорупційний суд арештував заступника міністра Сольського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вищий антикорупційний суд арештував заступника міністра Сольського
У разі внесення застави Дмитрасевич повинен буде дотримуватися низки обов'язків, зокрема носити електронний браслет
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Суд обрав для Дмитрасевича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави

Вищий антикорупційний суд арештував заступника міністра агрополітики Миколи Сольського – Маркіяна Дмитрасевича. Він фігурує у справі про махінації з землею разом з міністром. Дмитрасевича взято під варту до 7 липня включно з альтернативною заставою у 20 млн 276 тис. грн. Про стало відомо із трансляції засідання суду.

Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про арешт із можливістю внесення застави розміром 20 млн грн заступника міністра аграрної політики Маркіяна Дмитрасевича.

«Клопотання задовольнити. Застосувати до підозрюваного Дмитрасевича Маркіяна Орестовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали в частині застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 7 липня 2024 року включно, але в межах строку досудового розслідування», – оголосив рішення суддя.

У разі внесення застави Дмитрасевич повинен буде дотримуватися низки обов'язків, зокрема носити електронний браслет, утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, а також здати закордонні паспорти.

Раніше повідомлялося, що заступник міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського Маркіян Дмитрасевич виїхав за межі України і досі не повернувся. Дмитрасевич 13 квітня поточного року залишив територію України.   

Нагадаємо, 23 квітня, Національне антикорупційне бюро України заявило, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень. 
Як зазначається, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

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Теги: суд арешт Микола Сольський

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