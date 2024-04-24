Мінʼюст арештував майно ексглави Верховного Суду Князєва

Рішення ухвалено у зв’язку із невиконанням постанови суду про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунка

Державна виконавча служба наклала арешт на банківські рахунки Князєва

Державна виконавча служба Міністерства юстиції України арештувала усе майно та рахунки колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва. Про це повідомив заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

За словами заступника міністра, рішення ухвалено у зв’язку із невиконанням Князєва постанови Печерського районного суду Києва про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунка в розмірі 906,6 тис. грн.

Крім того, Державна виконавча служба наклала арешт на банківські рахунки Князєва.

«У разі відсутності грошових коштів на рахунках боржника, та у разі виявлення належного на праві власності боржнику рухомого та нерухомого майна, державним виконавцем буде вжито заходів щодо звернення стягнення на виявлене майно боржника, на яке згідно із законом можливо звернути стягнення», – йдеться в повідомленні.

Як зазначила пресслужба Мін’юсту, за Князєвим на праві власності зареєстровано чотири одиниці нерухомого майна у Миколаєві та Миколаївській області.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя відсторонила суддю Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні ради. Рішення підтримали 14 із 14 присутніх членів Вищої ради правосуддя.

18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на утримання Князєва під вартою.

Того ж дня ВАКС обрав ексголові Верховного суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 107,3 млн грн застави. Надалі Апеляційна палата ВАКС зменшила суму застави спочатку до 75 млн грн, а згодом до 55 млн грн.

7 вересня ВАКС продовжив термін тримання під вартою Князєва до 16 жовтня з можливістю внесення 55 млн грн застави. 26 вересня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила Князєва у СІЗО, але зменшила заставу до 45 млн грн. У жовтні заставу Князєву зменшили до 35 млн грн; 5 грудня – до 27 млн; 21 грудня – до 20 млн грн.

30 січня 2024 року ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву до 29 березня 2024 року, при цьому зменшивши розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 січня за Князєва внесли заставу у розмірі 18,168 млн грн. Того ж дня Князєва звільнили з-під варти. Згодом стало відомо, що антикорупційні органи скерували до суду матеріали справи щодо колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого звинуватили у хабарництві.