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Суд розглянув справу про поновлення Фаріон на посаді професора вишу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд розглянув справу про поновлення Фаріон на посаді професора вишу
Під час засідання апеляційний суд заслухав Ірину Фаріон та її адвоката, а також представника Львівської політехніки
фото: Суспільне

Львівський апеляційний суд оголосив перерву у засіданні до 29 травня

Сьогодні, 9 травня, Львівський апеляційний суд розглядав справу про поновлення на посаді мовознавиці, екснардепки Ірини Фаріон. Про це повідомляє «Суспільне».

Попереднє слухання було перенесено через те, що не прийшов представник Львівської політехніки, сьогодні ж на засіданні були присутні усі сторони.

Під час засідання апеляційний суд заслухав Ірину Фаріон та її адвоката, а також представника Львівської політехніки. Зокрема, суд ухвалив повністю переглянути запис програми «Рандеву з Яніною Соколовою», у якому Ірина Фаріон висловила думку щодо російськомовних українців і, зокрема, військовослужбовців.

«Я дуже рада, що сьогодні засідання мала такий повноводий характер, що мала можливість виступити і одна, і друга сторона. І що ми повністю подивилися це відео», – сказала Фаріон.

Після перегляду запису програми суд оголосив перерву у засіданні до 29 травня. Крім того, до справи мають долучити ще контракт Ірини Фаріон та її довідку про заробітну плату.

Нагадаємо, «Главком» з посиланням на дані судового реєстру писав, що Фаріон програла суд із поновлення на посаді професора кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Суд вважає категорично неприйнятними у демократичній країні прояви нетерпимості до певної групи чи категорії населення (у цьому випадку – військовослужбовців), за будь-якою ознакою, зокрема віком, статтю, національністю чи мовою спілкування.

Феміда наголосила: Ірина Фаріон мала би усвідомити, що її негативні твердження стосовно військовослужбовців, можуть бути оцінені як аморальні, «адже у воюючій державі межа моралі у поведінці щодо оцінки захисників країни є дуже тонкою». Більше того, суд переконаний: Ірина Фаріон не має безпосередньої приналежності до військової служби, тому військовослужбовці і їх командири цілком спроможні вирішити мовне питання самостійно.

Як повідомляв «Главком», після звільнення Ірини Фаріон з львівського вишу Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій відомої мовознавиці.

Згодом Фаріон відреагувала на сенсаційне рішення суду щодо її звільнення.

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Теги: військові Львів університет Ірина Фаріон суд

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