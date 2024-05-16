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Коломойський програв ще один суд у справі Приватбанку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Коломойський програв ще один суд у справі Приватбанку
Протягом 2008–2014 років Нацбанк надав Приватбанку кредити рефінансування на загальну суму 18,3 млрд грн
фото з відкритих джерел

Справа розглядалася у судах понад шість років

Київський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами рефінансування, залученими Приватбанком до його націоналізації. Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Справа розглядалася у судах понад шість років. 

Протягом 2008–2014 років Національний банк надав Приватбанку кредити рефінансування на загальну суму 18,3 млрд грн.

У 2015 році Коломойський, який на той момент був співвласником ПриватБанку, уклав із Національним банком договори особистої поруки про погашення п’яти кредитів рефінансування Приватбанку, отриманих за період 2008-2014 років. Фактично, повідомляв Нацбанк, він взяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості банку перед НБУ, яка на квітень 2019 року становила 9,2 млрд грн.

У 2017 році Коломойський подав позов до Печерського районного суду Києва про розірвання договорів особистої поруки, за якими він гарантував повернення ПриватБанком отриманих ним кредитів рефінансування.

20 квітня 2019 року суд задовольнив його позов. Не погодившись із винесеним рішенням, Національний банк оскаржив його в суді апеляційної інстанції.

«Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення суду. Ретельно дослідивши матеріали справи, суд підтримав правову позицію Національного банку, яка полягала, зокрема, в тому, що сам факт зміни власника корпоративних прав ПриватБанку внаслідок націоналізації не призвів до зміни прав та обов’язків сторін за договорами», – йдеться у повідомленні Нацбанку.

У квітні 2020 року державний ПриватБанк повністю повернув Національному банку отримані кредити.

Раніше Господарський суд Києва закрив провадження у справі про визнання недійсною націоналізації Приватбанку. справа стосувалася вимоги визнати недійсними договори купівлі-продажу Приватбанку, за якими держава отримала 100% акцій банку, та повернути їх колишнім акціонерам.

Нагадаємо, олігарху Ігорю Коломойському правоохоронці повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній.

До слова, Печерський райсуд Києва обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства юриста та директора українсько-американської Консалтингової компанії «Фарго» Сергія Карпенка. Суд призначив перебування під вартою Коломойському до 7 липня без права на заставу.

Теги: суд Приватбанк НБУ Нацбанк Ігор Коломойський

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