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Нові графіки відключень та військова допомога від Данії. Головне за 16 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нові графіки відключень та військова допомога від Данії. Головне за 16 травня
фото з відкритих джерел

«Укренерго» анонсувало графіки погодинних відключень на завтра, 17 травня

«Укренерго» анонсувало нові графіки погодинних відключень, Данія передала Україні нову допомогу, окупанти поранили начальника Вовчанської військової адміністрації. «Главком» склав добірку новин 16 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

«Укренерго» анонсувало графіки погодинних відключень

Графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів діятимуть по всій Україні завтра, 17 травня, з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00. Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Зокрема, отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Причиною обмежень стало збільшення споживання електроенергії під час похолодання.

Окупанти поранили начальника Вовчанської військової адміністрації

Російські загарбники завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади. Внаслідок удару є п’ятеро постраждалих. Серед поранених – начальник Вовчанської міської військової адміністрації, двоє медиків та двоє водіїв.

В Україні суд вперше покарав ухилянтку

Мукачівський міськрайонний суд визнав винною місцеву мешканку Ольгу Кулю в ухиленні від військового обліку. За проігноровану повістку до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії жінка отримала понад 5 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, Ольга Куля є військовозобов’язаною, оскільки має середню спеціальну медичну освіту (сестринська справа), хоча наразі ніде не працює. 9 квітня їй додому принесли повістку для проходження військово-лікарської комісії з попередженням від начальника ТЦК про необхідність виконати вимоги законодавства щодо військового обліку і надання відомостей щодо стану здоров’я. Обвинувачена повістку проігнорувала.

Дрони розвідки уразили російське оборонне підприємство у Тулі

Безпілотники української розвідки вразили російське оборонне підприємство у Тулі. Зокрема йдеться про завод «Базальт».

У ніч на 16 травня дрони Головного управління розвідки Міноборони атакували виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу «Базальт» у Тулі.

При цьому російські пропагандистські ЗМІ зазначають, що у Тульській області цієї ночі працювала протиповітряна оборона. За словами окупантів, нібито було збито два дрони.

«Базальт» у Тулі – це одне з головних оборонних підприємств у Росії зі створення та постачання озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військового флоту.

Данія передала Україні нову допомогу

Данія передає Україні новий пакет військової допомоги на 750 млн євро. Кошти спрямують на зміцнення української ППО й артилерії.

Зокрема, 2,4 млрд данських крон (321 млн євро) зарезервовано для ППО. Частина коштів також піде на безоплатну передачу Україні літаків F-16. Міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен заявив, що в рамках пакета уряд також виділяє додаткові кошти для безпосереднього інвестування в українську оборонну промисловість.

Крім цього Україна отримає снаряди, протитанкові міни, а сам пакет допомоги став уже 18-м за рахунком.

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Теги: відключення електроенергія війна суд окупанти

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