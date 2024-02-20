Справи Майдану: Сівкович отримав нову підозру

У ніч з 29 на 30 листопада 2013 року Сівкович особисто контролював з кабінету начальника Київської міліції організований ним розгін та побиття студентів

Максимальне покарання за вчинення цього злочину – 15 років позбавлення волі

Колишньому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони Володимиру Сівковичу повідомлено про чергову підозру. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Після початку студентських протестів на Майдані Незалежності, заступник Секретаря РНБО почав втілювати плани РФ. У ніч з 29 на 30 листопада 2013 року він особисто контролював з кабінету начальника Київської міліції організований ним розгін та побиття студентів», – резюмували в ДБР

Правоохоронці підкреслюють, що це призвело до посилення сепаратизму в окремих регіонах України та потім використано РФ у веденні підривної діяльності проти Києва.

Окрім того, суспільно-політична криза вже після подій Майдану значно ускладнила консолідацію діяльності усіх правоохоронних та інших державних органів на своєчасну та ефективну протидію підривній діяльності РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це також завадило ліквідації загроз національній безпеці України з боку Росії, протидії застосуванню РФ елементів так званої «гібридної війни» проти України для вчинення дій, спрямованих на відокремлення низки південних та східних регіонів для їх подальшої анексії.

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про нову підозру колишньому заступнику Секретаря Ради національної безпеки та оборони України – у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Максимальне покарання за вчинення цього злочину – 15 років позбавлення волі», – резюмували у відомстві.

Нагадаємо, за матеріалами Державного бюро розслідувань до суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього заступника секретаря РНБО України Володимира Сівковича за організацію розгону «Студентського Майдану».

У серпні 2022 року працівники Державного бюро розслідувань завершили спеціальне досудове розслідування відносно колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича за підозрою у незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту під час Революції Гідності.