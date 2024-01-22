ДБР відкрило кримінальне провадження щодо директора юридичного департаменту НБУ

Справа стосується листа Нацбанка до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, директором юридичного департаменту Нацбанку Олександром Зимою. Про це повідомляє УНН.

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Доктор юридичних наук, член Національної академії правових наук України, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ Василь Шакун зазначив, що є надія, що справа Зими розслідуватиметься ефективно, адже західні партнери вимагають від України боротьби з корупцією та ручним управлінням в держорганах.

За даними видання, кримінальна справа стосується листа Нацбанка до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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В листі Зима рекомендував Фонду відмовитися від чотирьох позовів про скасування штрафів на загальну суму майже 63,5 млн грн, які банк «Конкорд» подав проти НБУ ще до того як було прийнято рішення про його ліквідацію й введено туди тимчасову адміністрацію. Своє рішення він прикриває інтересами держави.

Фонд рекомендацію Зими виконав й відкликав позови. «Маю певний оптимізм щодо розслідування цієї справи. Адже західні партнери вимагають від нас реальних дій, з іншого боку суспільство теж не задоволене й вимагає дій. Реформи тощо. А тут на тобі - в НБУ вибрали таку собі другорядну особу - цього директора департаменту. Ми ж розуміємо, що він не ключовий. Тому, чекаємо на вручення підозр і оголошення прізвищ всіх причетних», – зазначив Шакун.

Водночас, на його думку, в діях Зими вбачається не просто ручний режим управління Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, а корупція в чистому вигляді. Шакун також додав, що в посадові обовʼязки Зими не входить роздавання вказівок ФГВФО, а отже він порушив закон і повинен за це відповідати.

На думку Шакуна, для Державного бюро розслідувань вкрай важливо провести ефективне розслідування справи Зими. «Для ДБР це ключовий момент, я сподіваюся що вони проведуть це розслідування оперативно, неупереджено», – сказав Шакун.

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З 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо восьми банків. Цього року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибутковий банк «Конкорд».

За словами співвласниці банку «Конкорд» Олени Сосєдки, на момент оголошення НБУ рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Однак процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років. Нині в Україні не врегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку.

Як повідомлялося, правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АКБ «Конкорд» та його ліквідацію з 01 серпня 2023 року.