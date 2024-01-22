Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ДБР відкрило кримінальне провадження щодо директора юридичного департаменту НБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДБР відкрило кримінальне провадження щодо директора юридичного департаменту НБУ
фото ілюстративне

 Справа стосується листа Нацбанка до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, директором юридичного департаменту Нацбанку Олександром Зимою. Про це повідомляє  УНН.

Доктор юридичних наук, член Національної академії правових наук України, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ Василь Шакун зазначив, що є надія, що справа Зими розслідуватиметься ефективно, адже західні партнери вимагають від України боротьби з корупцією та ручним управлінням в держорганах.

За даними видання, кримінальна справа стосується листа Нацбанка до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

ДБР відкрило кримінальне провадження щодо директора юридичного департаменту НБУ фото 1

В листі Зима рекомендував Фонду відмовитися від чотирьох позовів про скасування штрафів на загальну суму майже 63,5 млн грн, які банк «Конкорд» подав проти НБУ ще до того як було прийнято рішення про його ліквідацію й введено туди тимчасову адміністрацію. Своє рішення він прикриває інтересами держави.

ДБР відкрило кримінальне провадження щодо директора юридичного департаменту НБУ фото 2

Фонд рекомендацію Зими виконав й відкликав позови. «Маю певний оптимізм щодо розслідування цієї справи. Адже західні партнери вимагають від нас реальних дій, з іншого боку суспільство теж не задоволене й вимагає дій. Реформи тощо. А тут на тобі - в НБУ вибрали таку собі другорядну особу - цього директора департаменту. Ми ж розуміємо, що він не ключовий. Тому, чекаємо на вручення підозр і оголошення прізвищ всіх причетних», – зазначив Шакун.

Водночас, на його думку, в діях Зими вбачається не просто ручний режим управління Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, а корупція в чистому вигляді. Шакун також додав, що в посадові обовʼязки Зими не входить роздавання вказівок ФГВФО, а отже він порушив закон і повинен за це відповідати.

На думку Шакуна, для Державного бюро розслідувань вкрай важливо провести ефективне розслідування справи Зими. «Для ДБР це ключовий момент, я сподіваюся що вони проведуть це розслідування оперативно, неупереджено», – сказав Шакун.

З 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо восьми банків. Цього року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибутковий банк «Конкорд».

За словами співвласниці банку «Конкорд» Олени Сосєдки, на момент оголошення НБУ рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Однак процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років. Нині в Україні не врегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку.

Як повідомлялося, правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АКБ «Конкорд»  та його ліквідацію з 01 серпня 2023 року. 

Теги: Нацгвардія Донеччина ДБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За інформацією правоохоронців, хабар бізнесмен пропонував за повернення майна, яке було вилучено у підконтрольних йому компаній
ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони
29 грудня, 2023, 15:49
ДТП сталася у червні 2023 року на трасі Київ – Одеса
Правоохоронець, який напідпитку скоїв смертельну ДТП, отримав вирок
27 грудня, 2023, 11:13
Бої тривають на всіх напрямках попри снігову погоду
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
16 сiчня, 07:15
Сили оборони успішно відбивають ворожі атаки
Ворог активізував штурми на чотирьох напрямках – Генштаб
20 сiчня, 07:19
Бізнесмен Ігор Мазепа (на фото посередині) заявив, що слідство інкримінує йому незаконну купівлю 2 га вартістю 7 млн грн на дамбі Київської ГЕС
Гонитва за Мазепою. Чим завинив відомий бізнесмен? Скандал
19 сiчня, 23:15
Жінки працювали у різних підрозділах і не були знайомими
Продавали інформацію із закритих баз даних: ДБР викрило двох прикордонниць
16 сiчня, 16:13
Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича
ДБР оголосило підозру бізнесмену Гринкевичу та його сину
17 сiчня, 12:43
7 га землі переоформили на підставних осіб, аби збудувати на них котеджні містечка
Затримання Ігоря Мазепи. ДБР пояснило, чим загрожувала забудова земель Київської ГЕС
19 сiчня, 15:37
Нацгвардійця затримали «по гарячих слідах»
Військовослужбовця Нацгвардії підозрюють у вбивстві чотирьох людей – ДБР
Сьогодні, 08:54

Події в Україні

В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
12K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8228
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7152
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua