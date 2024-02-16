На Чернігівщині депутат ухилявся від військової служби: він отримав підозру

Депутат Семенівської міської ради Чернігівської області був мобілізований після початку російського вторгнення

Депутат незаконно отримав грошове забезпечення військового на понад 157 тис. грн

Правоохоронці оголосили підозру депутату з Чернігівської області за ухилення від військової служби. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Депутат Семенівської міської ради Чернігівської області був мобілізований після початку російського вторгнення, проте протягом п’яти місяців не з'являвся в місці несення служби. Його безпосередній начальник не реагував на відсутність підлеглого військовослужбовця і навпаки - писав у документах, що той нібито несе службу в прикордонних нарядах.

При цьому депутат незаконно отримав грошове забезпечення військового на понад 157 тис. грн.

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Правоохоронці повідомили депутату про підозру в:

ухиленні від військової служби;

шахрайстві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігуранту.

Матеріали досудового розслідування щодо начальника депутата, який прикривав його злочинні дії, виділено в окреме провадження.

Нагадаємо, працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації, а 2600 обвинувальних актів вже направлено до суду.

До слова, військовозобов'язані, які отримали умовні терміни покарання за ухилення від військової служби, й надалі підлягають мобілізації, але за повторне скоєння аналогічного злочину передбачений вже реальний строк.