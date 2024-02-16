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На Чернігівщині депутат ухилявся від військової служби: він отримав підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Чернігівщині депутат ухилявся від військової служби: він отримав підозру
Депутат Семенівської міської ради Чернігівської області був мобілізований після початку російського вторгнення
фото з відкритих джерел

Депутат незаконно отримав грошове забезпечення військового на понад 157 тис. грн

Правоохоронці оголосили підозру депутату з Чернігівської області за ухилення від військової служби. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Депутат Семенівської міської ради Чернігівської області був мобілізований після початку російського вторгнення, проте протягом п’яти місяців не з'являвся в місці несення служби. Його безпосередній начальник не реагував на відсутність підлеглого військовослужбовця і навпаки - писав у документах, що той нібито несе службу в прикордонних нарядах.

При цьому депутат незаконно отримав грошове забезпечення військового на понад 157 тис. грн.

Правоохоронці повідомили депутату про підозру в:

  • ухиленні від військової служби;
  • шахрайстві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігуранту.

Матеріали досудового розслідування щодо начальника депутата, який прикривав його злочинні дії, виділено в окреме провадження.

Нагадаємо, працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації, а 2600 обвинувальних актів вже направлено до суду. 

До слова, військовозобов'язані, які отримали умовні терміни покарання за ухилення від військової служби, й надалі підлягають мобілізації, але за повторне скоєння аналогічного злочину передбачений вже реальний строк.

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Теги: ДБР депутат Чернігівщина ухилянти мобілізація

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