Затримання Романа Гринкевича. ДБР оприлюднило відео

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу

Державне бюро розслідувань оприлюднило відео затримання сина львівського бізнесмена Ігора Гринкевича – Романа Гринкевича, якого було оголошено у розшук 18 січня.

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На оприлюднених кадрах видно, що затримання відбулося у квартирі. Син бізнесмена лежить на підлозі з оголеним торсом з руками за головою і відповідає на питання правоохоронців.

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Як повідомлялося, сина львівського бізнесмена Гринкевича затримано в Одесі сьогодні вранці при спробі перетину кордону. Як розповів генпрокурор під час брифінгу, затримання сталося сьогодні в Одесі о 6:50 ранку при спробі Романа Гринкевича виїхати за кордон. За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Інші четверо підозрюваних перебувають під вартою.

Нагадаємо, 18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ.

Згодом Державне бюро розслідувань пояснило, що відразу не могло заарештувати сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича - Романа Гринкевича. Для цього потрібно назбирати достатньо доказів.

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Також повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.