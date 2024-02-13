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Справа Гринкевичів: ДБР має ухвалу на арешт майна Морозюк

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа Гринкевичів: ДБР має ухвалу на арешт майна Морозюк
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фотг6 Соня Морозюк/instagram

Майно Морозюк в переважній своїй більшості  було придбано саме в умовах війни

Державне бюро розслідувань має ухвалу на арешт майна колишньої нареченої сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Софії Морозюк. Ідеться про дві квартири в Києві, квартиру в Харкові й земельну ділянку. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

«Слідство має всі необхідні ухвали щодо арешту майна родини львівського бізнесмена. Тобто ми з вами говоримо про чоловіка, про дружину, про сина, про тещу та дівчину-художницю, з якою був заручений син. Звичайно, ми пам’ятаємо, що окрім львівського бізнесмена та його сина підозру отримали у шахрайстві та участі в злочинній організації ще троє громадян України, які співпрацювали з львівським бізнесменом. Тобто їхнє майно також під арештом», –  зазначила Сапьян.

За її словами, всі ухвали на арешт майна наразі направлено в Міністерство юстиції, і після цього дані про арешт будуть внесені в реєстр.

«Тобто, я знаю, що є запитання від журналістів, що в реєстрі немає поки що факту, що майно арештовано. Для цього потрібно трохи більше часу, і незабаром це з’явиться офіційно, і ми з вами зможемо побачити, що це земельні ділянки в різних регіонах України: Київській області, Львівській області, Закарпатській області, Львові. Це преміум-класу автівки, які датовані 2022 роком виробництва. Звичайно, і самі квартири, які записані на тещу, дружину й на сина», –  сказала Сапьян.

Також вона прокоментувала ситуацію з майном Морозюк, яке було придбане під час повномасштабної війни.

«Що стосується нареченої-художниці, то є ухвала на арешт її майна – це дві квартири в Києві, одна в Харкові й земельна ділянка. Хочу закцентувати увагу на тому, що в переважній своїй більшості – це майно було придбано саме в умовах війни», –  додала Сапьян.

Раніше повідомлялося, що на майно Гринкевичів та нерухомість Морозюк накладено арешт. За словами правоохоронців, злочинні дії було кваліфіковано як шахрайство, адже вони зорганізувалися з метою заволодіння чужим майном (коштами) через укладення низкою підконтрольних контрагентів із Міністерством оборони договорів щодо закупівлі товарів, зокрема одягу для військових. У результаті була поставлена продукція неналежної якості, що не могла використовуватись за призначенням, що за кваліфікацією є обманом та зловживанням довірою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР змінило кваліфікацію у справі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Стало відомо, що колишня Романа Гринкевича позичила майже 7 млн грн у мами. 

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Теги: ДБР Соня Морозюк Гринкевич

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