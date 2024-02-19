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«Ми весь цей час мовчали. Але зараз будемо говорити». Роман Гринкевич зробив у суді заяву

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Ми весь цей час мовчали. Але зараз будемо говорити». Роман Гринкевич зробив у суді заяву
«Насправді зараз добре, що суспільство через ЗМІ має змогу спостерігати за всіма процесами для того, аби давати ту чи іншу об’єктивну оцінку», – зазначив Роман Гринкевич
скріншот з відео

Гринкевич-молодший заявляє, що форму, яку сімейні компанії везли на замовлення Міноборони, ДБР блокувало на кордоні понад 2 місяці без арешту

Військову форму, яку компанії Гринкевичів везли в Україну на виконання державного замовлення Міноборони, Державне бюро розслідувань тримало на кордоні понад 2 місяці без рішення судів про арешт. Крім того, в цей час компаніям Гринкевичів ДБР інкримінувало авансові платежі збоку МОУ та відповідно «розкрадання коштів», але, як тепер з'ясувалося, жодних авансів сплачено не було. Про це йшлося в заяві Романа Гринкевича.

«Я вже чув історії, що почалося з того що ми «взяли мільярд авансу, потім все пропало». Спочатку нам давали 191 статтю (розкрадання і привласнення коштів, – ред.), зараз її поміняли на 190 (шахрайство), зараз нам ще додали ст. 255, як для якогось «вора в законі», це смішно (ст. 255 ККУ, яку ВРУ включила до Кримінального кодексу для притягнення до відповідальності «ворів в законі» – ред.). Тому я ж кажу, що насправді зараз добре, що суспільство через ЗМІ має змогу спостерігати за всіма процесами для того, аби давати ту чи іншу об’єктивну оцінку. Ми весь цей час мовчали. Але зараз ми будемо говорити, і говоритимемо правду, яка б вона була комусь неприємна – але ми будемо говорити», – зазначив Роман Гринкевич.

Також, за його словами, не відповідає дійсності заява ДБР про нібито здійснення на адресу його компаній збоку МОУ повної передоплати. Крім того, ДБР без накладення арештів блокувало військову форму на кордоні з Україною два з половиною місяці.

«По-перше, що таке з повною платою? Це не відповідає дійсності, оскільки оплата здійснюється виключно по факту поставленої продукції. Друге – за контрактами, які здійснюються підприємством, в якому я є директором, я вже про це наголошував, що працівниками територіального управління ДБР у Києві було затримано товар, на митниці – там сума дуже велика, товар затриманий був протягом двох з половиною місяців, без отриманої ухвали слідчого суду. Без арешту. Тобто товар просто тримали, здійснювали якісь перевірки, щоб нам 22 числа показати результати експертизи, яку вони подали 2 тижні тому (на початку січня, – уточнення). Тобто 2,5 місяці слідство тримало машини до Нового року, розуміючи, що якщо до 31 числа ми товар не здамо – ми за нього не отримаємо кошти. Думаю, що тут є дуже багато фактів, які вам треба співставити, і у вас самих складеться абсолютно проста картинка чому сьогодні я знаходжуся на лаві підсудних і отримую підозру», – додав він.

Нагадаємо, у січні, в справі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина, яких ДБР спочатку публічно звинуватило у розкраданні 1 млрд грн на виконанні держзамовлення з постачання військової форми, відбулася зміна кваліфікації. З матеріалів провадження зникла стаття про розкрадання. Її замінили на «шахрайство».

Як відомо, Гринкевичі були затримані через нібито зрив контрактів Міноборони на постачання військової форми. Ігорю Гринкевичу було обрано запобіжний захід у вигляду арешту з можливістю внесення застави у сумі майже 430 млн грн. Роману Гринкевичу суд обрав запобіжний захід також у вигляді арешту з розміром застави у 500 млн грн.

Адвокати заявили, що такі міри запобіжного заходу є необґрунтованими та будуть оскаржуватися.

Судові засідання з розгляду апеляцій на міри запобіжних заходів Гринкевичам вже кілька разів відтерміновувалися. Востаннє – через хворобу судді.

Крім того, за даними ЗМІ, у «справі Гринкевичів» немає жодного фігуранта серед представників Міноборони. 

Теги: Міноборони слідство ДБР Гринкевич

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