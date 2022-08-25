США дізналися, коли окупанти можуть влаштувати «референдуми» в Україні

Окупанти неодноразово заявляли про підготовку «референдумів» про приєднання до Росії

США очікують, що Москва маніпулюватиме результатами «референдумів»

Росія до кінця цього тижня може оголосити про проведення «референдумів» на окупованих територіях України. Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на радника Білого дому із національної безпеки США Джона Кірбі.

«Сполучені Штати та міжнародне співтовариство дуже чітко заявили, що будь-які спроби контролювати суверенну територію України не будуть вважатися легітимними», – сказав Кірбі.

За наявною інформацією, США очікують, що Москва маніпулюватиме результатами виборів і оголосить про те, що мешканці окупованих російською армією територій захочуть увійти до складу Росії. Явка на ймовірному голосуванні, за словами Кірбі, буде вкрай низькою.

З кінця лютого Росія майже повністю окупувала Луганську область, а також значні частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Окупаційна влада, встановлена на цих територіях, неодноразово заявляла про підготовку «референдумів» про приєднання до Росії. За планами, вони мають відбутися у вересні.

Нагадаємо, Кірбі анонсував телефонний дзвінок американського президента Джо Байдена з Володимиром Зеленським.

Раніше стало відомо, що російські окупанти нібито «дали задню» в питанні проведення на Херсонщині «референдуму».

Росія перебуває на стадії планування проведення референдуму про приєднання «ДНР», хоча незрозуміло, чи вже є остаточне рішення щодо голосування.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові так звані референдуми на окупованих територіях закриють для Російської Федерації можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.

11 серпня американський Інститут вивчення війни заявив, що Росія, ймовірно, перенесе дату проведення «референдумів» про анексію в окупованій Україні. Причиною є шок від атаки на авіабазу в окупованому Криму.