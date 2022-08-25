США дізналися, коли окупанти можуть влаштувати «референдуми» в Україні
США очікують, що Москва маніпулюватиме результатами «референдумів»
Росія до кінця цього тижня може оголосити про проведення «референдумів» на окупованих територіях України. Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на радника Білого дому із національної безпеки США Джона Кірбі.
«Сполучені Штати та міжнародне співтовариство дуже чітко заявили, що будь-які спроби контролювати суверенну територію України не будуть вважатися легітимними», – сказав Кірбі.
За наявною інформацією, США очікують, що Москва маніпулюватиме результатами виборів і оголосить про те, що мешканці окупованих російською армією територій захочуть увійти до складу Росії. Явка на ймовірному голосуванні, за словами Кірбі, буде вкрай низькою.
З кінця лютого Росія майже повністю окупувала Луганську область, а також значні частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей.
Окупаційна влада, встановлена на цих територіях, неодноразово заявляла про підготовку «референдумів» про приєднання до Росії. За планами, вони мають відбутися у вересні.
Нагадаємо, Кірбі анонсував телефонний дзвінок американського президента Джо Байдена з Володимиром Зеленським.
Раніше стало відомо, що російські окупанти нібито «дали задню» в питанні проведення на Херсонщині «референдуму».
Росія перебуває на стадії планування проведення референдуму про приєднання «ДНР», хоча незрозуміло, чи вже є остаточне рішення щодо голосування.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові так звані референдуми на окупованих територіях закриють для Російської Федерації можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.
11 серпня американський Інститут вивчення війни заявив, що Росія, ймовірно, перенесе дату проведення «референдумів» про анексію в окупованій Україні. Причиною є шок від атаки на авіабазу в окупованому Криму.
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