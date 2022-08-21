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На Херсонщині окупанти фактично провалили підготовку до «референдуму» – Хлань

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Херсонщині окупанти фактично провалили підготовку до «референдуму» – Хлань
Попередньо, новою датою «референдуму» має стати так зване голосування в один день із Донецькою областю
фото з відкритих джерел

Псевдореферендум на Півдні окупаційна влада вкотре відкладає

На тимчасово окупованій Херсонщині «влада» вкотре відкладає проведення референдуму. Про це розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Російські окупанти вже вчетверте перенесли дату так званого «референдуму» на захоплених територіях Херсонщини. Спочатку його анонсували на квітень. Потім перенесли на початок травня. У червні називали дату – 11 вересня, однак тепер й про 11 вересня окупанти не говорять.

За його словами, окупанти фактично провалили підготовку до «референдуму». Завдяки партизанам та знищенню ворожих складів, опорних та командних пунктів, обстрілів мостів через Дніпро українськими захисниками в окупантів «тотальна паніка». Попередньо, новою датою «референдуму» має стати так зване голосування в один день із Донецькою областю.

Нагадаємо, ЗСУ знищили три російські безпілотники у небі над Херсонщиною.

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Теги: Херсонщина референдум війна окупація

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