  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Україна просить у США ударні безпілотники Gray Eagle

    Безпілотник MQ-1C Grey Eagle<br /><br /> - Україна просить у США ударні безпілотники Gray Eagle
    Безпілотник MQ-1C Grey Eagle

    фото: wikipedia.org

    БПЛА можуть долати великі відстані та літати на більшій висоті

    Крім важкої артилерії та ракетних систем, Міноборони України також просить в США ударні безпілотники MQ-1C Grey Eagle з відповідними боєприпасами – ракетами AGM-114 Hellfire. Про це повідомляє Politico.

    «Чекаємо позитивних результатів», – заявили в Міністерстві оборони України.

    Пентагон уже відправив Україні кілька невеликих безпілотників-камікадзе Switchblade та новий Phoenix Ghost із аналогічними можливостями.

    Але українські офіційні особи кажуть, що їм також потрібні більш досконалі Reaper і Grey Eagle, які можуть долати великі відстані, літати на більшій висоті і перезаряджатися для виконання додаткових місій.

    Повідомляється, що Україна вже провела переговори з General Atomics, виробником безпілотників, про отримання цих систем. Але будь-який продаж або передача американської зброї вимагатиме схвалення уряду США, особливо Державного департаменту і Пентагону.

    Нагадаємо, виробник дронів Switchblade передав Україні 100 безпілотників.

    Також стало відомо, що США продадуть Україні зброю на понад $150 млн.

    Також США вже постачають Україні реактивні системи залпового вогню.

    Читайте також: Яку зброю Захід передає українцям і як це допомагає стримувати армію РФ
    Теги: росія окупанти США Міноборони війна Україна Пентагон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна просить у США ударні безпілотники Gray Eagle