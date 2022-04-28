Україна просить у США ударні безпілотники Gray Eagle

БПЛА можуть долати великі відстані та літати на більшій висоті

Крім важкої артилерії та ракетних систем, Міноборони України також просить в США ударні безпілотники MQ-1C Grey Eagle з відповідними боєприпасами – ракетами AGM-114 Hellfire. Про це повідомляє Politico.

«Чекаємо позитивних результатів», – заявили в Міністерстві оборони України.

Пентагон уже відправив Україні кілька невеликих безпілотників-камікадзе Switchblade та новий Phoenix Ghost із аналогічними можливостями.

Але українські офіційні особи кажуть, що їм також потрібні більш досконалі Reaper і Grey Eagle, які можуть долати великі відстані, літати на більшій висоті і перезаряджатися для виконання додаткових місій.

Повідомляється, що Україна вже провела переговори з General Atomics, виробником безпілотників, про отримання цих систем. Але будь-який продаж або передача американської зброї вимагатиме схвалення уряду США, особливо Державного департаменту і Пентагону.

Нагадаємо, виробник дронів Switchblade передав Україні 100 безпілотників.

Також стало відомо, що США продадуть Україні зброю на понад $150 млн.

Також США вже постачають Україні реактивні системи залпового вогню.

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