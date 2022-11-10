У США до Палати представників переобрали померлих демократів – ЗМІ

Ентоні Делука в штаті Пенсільванія та Барбара Купер у Теннессі, які померли у жовтні, виграли вибори до Палати представників США

На проміжних виборах до Конгресу США у штаті Пенсільванія переобрали до Палати представників двох померлих демократів. Про це повідомляють американські ЗМІ.

За даними Fox News, в Пенсільванії колишній конгресмен від цього штату Ентоні Делюка, який помер 9 жовтня у віці 85 років, все ж таки був переобраний.

Журналісти зазначають, що, можливо, деякі виборці справді не знали про смерть Делуки, але інші, ймовірно, віддали перевагу ідеї позачергових виборів замість обрання кандидата третьої партії.

Також видання Local Memphis повідомляє, що померла 25 жовтня представник від Теннессі Барбара Купер (93 роки) «виграла перегони» у 86-му виборчому окрузі. Виборча комісія округу пояснила, що ім’я Купер залишилося в бюлетені для голосування після її несподіваної смерті «відповідно до закону штату». У штаті проведуть позачергові вибори, щоб заповнити її місце.

За останніми даними, на проміжних виборах у Палаті представників у демократів 188 місць, у республіканців – 208 (З 218 для більшості). В Сенаті у демократів 48 місць, у республіканців – 49 (для більшості необхідно 51).

Нагадаємо, 8 листопада, у США пройшли проміжні вибори до Конгресу.

Проміжні вибори у Сполучених Штатах називають «референдумом щодо довіри чинному президенту», адже вони проводяться посередині президентського терміну. Конгрес має два законодавчі органи – Верхню і Нижню палати, або ж, відповідно, Сенат і Палату представників.

Сенат наразі контролюють республіканці, тоді як Палату представників – демократи. Вибори у Палату представників проводяться від усіх 435 округів конгресу у кожному із 50 штатів США (тобто переобирається весь склад). У Верхню палату має буде обрано 35 зі 100 сенаторів. Сенатори поділяються на три класи, терміни повноважень яких розподіляють таким чином, щоби раз на два роки обиралися сенатори однієї з груп. Сенатори третього класу востаннє обиралися у 2016 році та знову будуть обрані 2022 року. Переможці виборів складуть 118-й Конгрес США.

Крім того, у 36 штатах із 50 переобирають губернаторів, а у 46 – повністю або частково законодавчі органи. Під час проміжних виборів партія чинного президента зазвичай втрачає місця у Конгресі. Інколи опозиція отримує контроль над обома палатами. Так, наприклад, відбулося у 2018 році, коли президентом був республіканець Дональд Трамп.

Зазначимо, президент США Джо Байден вважає, що у разі перемоги на проміжних виборах Республіканської партії на його адміністрацію очікують «жахливі два роки».