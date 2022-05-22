США відправили до України гаубиці M777: фото з літака

Гаубиці M777 готові для транспортування до України

Cистеми до відправки підготували льотчики Повітряних Сил США

155-мм буксировані гаубиці M777 безпечно закріплені для транспортування до України. Про це повідомили у Міністерстві оборони США.

Гаубиці до відправки підготували льотчики Повітряних Сил Сполучених Штатів у рамках безпекової допомоги США.

Нагадаємо, у схваленому пакеті допомоги від США на 40 млрд доларів передбачено передачу Україні сучасних американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Нещодавно президент США Джо Байден після позитивного голосування Сенату за пакет допомоги для Українианонсував передачу нашій державі додаткової артилерії, радарів та іншого обладнання.

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

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