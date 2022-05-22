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    США відправили до України гаубиці M777: фото з літака

    Гаубиці M777 готові для транспортування до України - США відправили до України гаубиці M777: фото з літака
    Гаубиці M777 готові для транспортування до України
    фото: twitter.com/deptofdefense

    Cистеми до відправки підготували льотчики Повітряних Сил США

    155-мм буксировані гаубиці M777 безпечно закріплені для транспортування до України. Про це повідомили у Міністерстві оборони США.

    Гаубиці до відправки підготували льотчики Повітряних Сил Сполучених Штатів у рамках безпекової допомоги США.

    Нагадаємо, у схваленому пакеті допомоги від США на 40 млрд доларів передбачено передачу Україні сучасних американських систем протиповітряної оборони Patriot.

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    США відправили до України гаубиці M777: фото з літака
    США відправили до України гаубиці M777: фото з літака
    США відправили до України гаубиці M777: фото з літака
    США відправили до України гаубиці M777: фото з літака
    фото: twitter.com/deptofdefense

    Нещодавно президент США Джо Байден після позитивного голосування Сенату за пакет допомоги для Українианонсував передачу нашій державі додаткової артилерії, радарів та іншого обладнання.

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

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    Теги: росія окупанти США війна Україна президент озброєння окупація #stoprussia
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    США відправили до України гаубиці M777: фото з літака