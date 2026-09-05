Масована атака РФ та переговори Путіна з посланцями Трампа: головне за день 5 вересня

Дайджест новин, які сталися вдень 5 вересня 2026 року

Росія здійснила масовану атаку по Україні, американські спецпредставники зустрілися з Путіним, а Трамп заявив про шанси на завершення війни. «Главком» зібрав головні події дня.

Масована атака РФ по Україні

Росія вночі та протягом дня атакувала Україну ударними безпілотниками та ракетами. На Київщині внаслідок обстрілів загинули люди, є поранені та пошкоджені житлові будинки.

Окремо російські війська завдали ударів по промислових об’єктах у Дніпропетровській області. Наслідки атак фіксували також в інших регіонах.

Віткофф і Кушнер зустрілися з Путіним

Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви та провели зустріч із Володимиром Путіним. Сторони обговорили можливе завершення війни в Україні.

Путін заявив, що Росія погодилася лише на триденну паузу в ударах по Києву та не домовлялася з Україною про ширше припинення вогню. Після Москви американські представники мають вирушити до Києва.

Зеленський заявив про паузу в ударах по Москві

Україна готова не завдавати ударів по Москві до кінця понеділка та очікує від Росії дзеркального припинення ударів по Києву. За словами президента, це пов’язано з роботою американських представників над переговорним процесом.

Путін заявив про «відсутність ударів» по Києву

Під час переговорів із Віткоффом і Кушнером Путін заявив, що російські війська нібито не завдавали ударів по Києву після опівночі 5 вересня. Водночас цієї ночі РФ здійснила масовану атаку по Україні, а на Київщині зафіксували загиблих, постраждалих та руйнування.

Росія уперше за довгий час атакувала аеропорти Києва та Борисполя

Володимир Зеленський заявив, що російські війська цілеспрямовано вдарили по аеропортах «Київ» (Жуляни) та «Бориспіль». Президент пов’язав атаку з підготовкою можливого приїзду американської делегації в Україну літаком.

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