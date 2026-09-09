Україна показала нову ракету для ППО з дальністю до 10 км

РК-19 створили для комплексів «Оса-АКМ», які потребують заміни радянських ракет серії 9М33 через вичерпання їхніх запасів

Україна представила нову зенітну керовану ракету РК-19 із дальністю перехоплення повітряних цілей до 10 км. Розробка призначена для використання у складі зенітних ракетних комплексів «Оса-АКМ». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Мілітарний».

РК-19 показав «Укроборонпром» під час міжнародної оборонної виставки MSPO у Польщі. Нова українська ракета має замінити радянські ракети серії 9М33, запаси яких у Збройних силах України вичерпуються.

Ракета РК-19 фото: «Мілітарний»

Вперше РК-19 представили у квітні 2026 року у відеопривітанні президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня зброяра. Тепер стали відомі основні характеристики розробки.

Комплекс ППО «Оса» фото: Генеральний штаб ЗСУ

Дальність перехоплення повітряних цілей становить до 10 км, а максимальна висота ураження – до 5 км. РК-19 може розвивати швидкість до 600 м/с.

Як і радянські аналоги, українська ракета використовує радіокомандну систему наведення. Маса пускового контейнера разом із ракетою становить 163 кг, а його габарити – 3255×320×303 мм. Ракета оснащена бойовою частиною масою 14,3 кг.

РК-19 розробили для використання комплексами «Оса-АКМ». Це всепогодний радянський зенітний ракетний комплекс, призначений для прикриття військ та важливих об'єктів від авіації та крилатих ракет. Саме модифікація «Оса-АКМ» становить основу парку ЗРК цього типу, які перебувають на озброєнні українських військових.

Самохідна пускова установка «Оса-АКМ» у повному бойовому спорядженні оснащена шістьма зенітними керованими ракетами 9М33М3.

Радянська 9М33М3 має масу 126,3 кг, з яких 15 кг припадає на бойову частину. Довжина ракети становить 3158 мм, діаметр корпусу – 206 мм, а розмах крил – 650 мм. Для наведення вона також використовує радіокомандну систему.

Максимальна швидкість польоту 9М33М3 сягає 500 м/с. Зона ураження за дальністю становить від 1,5 до 10 км, а за висотою – від 25 м до 5 км. Ракета здатна уражати цілі, які рухаються зі швидкістю до 500 м/с та маневрують із перевантаженням до восьми одиниць.

Таким чином, заявлені максимальна дальність та висота ураження української РК-19 відповідають показникам радянської 9М33М3. Водночас нова ракета має більшу максимальну швидкість польоту – 600 м/с проти 500 м/с у радянського боєприпасу.

Нагадаємо, Україна також уперше продемонструвала пускову установку для зенітних ракет «Корал», призначених, зокрема, для перехоплення балістичних цілей. Нову конфігурацію української розробки показали під час міжнародної оборонної виставки MSPO у Польщі.