Стало відомо, який план готують Сили оборони щодо Криму

Сили оборони України мають план для повернення контролю над Кримом і знищення Кримського мосту

Крим є стратегічно важливим для Росії з точки зору військової логістики та постачання

Сили оборони України розробили план для повернення Криму під контроль України та знищення Кримського мосту. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі «Київ24».

Юсов зазначив, що Крим є стратегічно важливим для Росії з точки зору військової логістики та постачання, оскільки росіяни використовують півострів як військову базу.

«Ми всі б хотіли подивитися на годинники та сказати, що Кримський міст буде жити ще 15 хвилин. Реальність – вона складніша», – сказав він.

Він також підкреслив, що Сили оборони України мають план для повернення контролю над Кримом і знищення Кримського мосту. При цьому, за його словами, подробиці не будуть розкриватися, як і в попередніх випадках, щоб не зашкодити ефективності операцій.

Раніше Російська Федерація призупинила поромне сполучення між півднем Росії та окупованим Кримом після того, як було потоплено судно в порту «Кавказ», завантажене залізничними вагонами з паливом.

Нагадаємо, у порту «Кавказ» було атаковано залізничний пором «Акватрейдер» із паливними цистернами. Зокрема, росіяни вже встигли звинуватити в ударі Україну, назвавши інцидент «черговою спробою теракту на території Краснодарського краю».

Увечері 22 серпня стало відомо, що російське судно пішло під воду. На поромі перебувало 30 цистерн з пальним.

До слова, «Акватрейдер» – це стара назва порома, і нині він називається «Конро Трейдер». Його довжина 109 м, а ширина 22 м. До 2014 року ходив не під прапором Росії, а під прапором Сент-Кітс і Невіс – держави в східній частині Карибського моря, яка складається з двох островів.

Раніше Сили оборони атакували нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ. Було завдано ударів ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун».

Українські воїни здійснили атаку на початку доби 31 травня. Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту «Кавказ» у Краснодарському краї. Напередодні Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого Криму, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора.

Як повідомлялося, у Краснодарському краї РФ після атаки БпЛА горіла нафтобаза, яка максимально наближена до тимчасово окупованого Криму. У результаті чого було пошкоджено та згоріли три цистерни з нафтопродуктами, є постраждалі серед співробітників.