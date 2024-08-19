Сійярто став на захист рішення Угорщини спростити в'їзд для росіян та білорусів

За словами очільника МЗС Угорщини, росіяни і білоруси піддаватимуться ретельним перевіркам при в'їзді

Сійярто звинуватив колег із Північної Європи та країн Балтії у «кампанії брехні» щодо Будапешта

Видача Угорщиною «національних карт» громадянам Росії та Білорусі «не становить жодного ризику для безпеки Шенгенської зони». Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того, як його країна спростила в’їзд для жителів цих країн.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства Угорщини, росіяни і білоруси, як і раніше, «піддаватимуться ретельним перевіркам при в'їзді та перебуванні в Угорщині».

При цьому Сійярто звинуватив колег із Північної Європи та країн Балтії у «кампанії брехні» щодо Будапешта. За його версією, під цю кампанію підпадають будь-які твердження про відсутність подібних перевірок.

Нагадаємо, Угорщина полегшує умови в'їзду на свою територію для громадян Росії та Білорусі. Після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт включив росіян і білорусів до програми так званої «національної карти». Ця картка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Зокрема, росіяни можуть в’їжджати до ЄС через Угорщину без будь-яких перевірок безпеки та безперешкодно рухатись до інших країн блоку.

Як повідомлялося, Європейський Союз занепокоєний рішенням Угорщини щодо пом'якшення візових правил для громадян Росії та Білорусі. Зокрема, блок побоюється підвищення ризиків шпигунства всередині ЄС.