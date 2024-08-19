Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сійярто став на захист рішення Угорщини спростити в'їзд для росіян та білорусів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Сійярто став на захист рішення Угорщини спростити в'їзд для росіян та білорусів
За словами очільника МЗС Угорщини, росіяни і білоруси піддаватимуться ретельним перевіркам при в'їзді
фото: MTVA

Сійярто звинуватив колег із Північної Європи та країн Балтії у «кампанії брехні» щодо Будапешта

Видача Угорщиною «національних карт» громадянам Росії та Білорусі «не становить жодного ризику для безпеки Шенгенської зони». Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того, як його країна спростила в’їзд для жителів цих країн.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства Угорщини, росіяни і білоруси, як і раніше, «піддаватимуться ретельним перевіркам при в'їзді та перебуванні в Угорщині».

При цьому Сійярто звинуватив колег із Північної Європи та країн Балтії у «кампанії брехні» щодо Будапешта. За його версією, під цю кампанію підпадають будь-які твердження про відсутність подібних перевірок.

Нагадаємо, Угорщина полегшує умови в'їзду на свою територію для громадян Росії та Білорусі. Після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт включив росіян і білорусів до програми так званої «національної карти». Ця картка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Зокрема, росіяни можуть в’їжджати до ЄС через Угорщину без будь-яких перевірок безпеки та безперешкодно рухатись до інших країн блоку.

Як повідомлялося, Європейський Союз занепокоєний рішенням Угорщини щодо пом'якшення візових правил для громадян Росії та Білорусі. Зокрема, блок побоюється підвищення ризиків шпигунства всередині ЄС. 

Читайте також:

Теги: Будапешт Угорщина Європейський союз росіяни Сійярто

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Автори моніторингових пабліків дані про можливий зліт російських бомбардувальників можуть брати лише там, де і наші офіційні ресурси»
Повітряна небезпека. Як ми дізнаємось про зліт російських літаків
27 липня, 14:00
Співачка запівала державною мовою України
Лайма Вайкуле вперше заспівала українською (відео)
19 липня, 12:02
Люди важливі, але це не значить, що можна подарувати росіянам 30% нашої землі, вважає президент
Зеленський відповів, чи поступиться територією, щоб зберегти життя людей
21 липня, 15:47
Росіяни провалюють вступну кампанію на ТОТ України
Вступна кампанія на окупованих територіях провалилася – Центр спротиву
23 липня, 23:15
США продовжуватимуть озброювати Україну, аби стримати Росію від наступу
Американський генерал розкрив деталі «мирного плану» Трампа для України
25 липня, 00:57
На поведінку Бубки звернув увагу український скелетоніст-олімпієць Владислав Гераскевич
Український олімпієць розкритикував експрезидента НОК за нагородження росіянки
10 серпня, 05:30
Українська турель «ШаБля» з вересня 2023 року була допущена до використання на фронті
Росіяни скопіювали українську роботизовану турель
13 серпня, 22:35
Росія боїться швидкого просування ЗСУ на Курщині – ISW
Росія боїться швидкого просування ЗСУ на Курщині – ISW
15 серпня, 06:16
Білорусь допомагає РФ модернізовувати іранські безпілотники
Білорусь здає Росії заводи для модернізації іранських БпЛА
Вчора, 03:52

Політика

Сійярто став на захист рішення Угорщини спростити в'їзд для росіян та білорусів
Сійярто став на захист рішення Угорщини спростити в'їзд для росіян та білорусів
Прем'єр Британії доручив розробити стратегію щодо збільшення підтримки України – Times
Прем'єр Британії доручив розробити стратегію щодо збільшення підтримки України – Times
РФ заперечила інформацію про таємні переговори з Україною
РФ заперечила інформацію про таємні переговори з Україною
Путін прилетів у Азербайджан із офіційним візитом
Путін прилетів у Азербайджан із офіційним візитом
Операція у Курській області: з’явилася реакція Північної Кореї
Операція у Курській області: з’явилася реакція Північної Кореї
Україна використала німецьку зброю під час операції на Курщині? Реакція Берліна
Україна використала німецьку зброю під час операції на Курщині? Реакція Берліна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Українська легкоатлетка зробила скандальний допис на захист російської мови
39K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Помер ексдепутат Київради Павло Бригинець
11K
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
9164
Міжнародна допомога України. Кремль знайшов нашу слабку точку?

Новини

Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
15 серпня, 06:45

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua