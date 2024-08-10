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Лукашенко прокоментував операцію ЗСУ у Курській області

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Лукашенко прокоментував операцію ЗСУ у Курській області
Розбита російська техніка Збройними силами України у Курській області
фото: kommersant

Лукашенко повідомив, що за сьогодні у Курській області ЗСУ просунулися на 30-35 км

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що порушення повітряного простору Білорусі нібито українськими безпілотниками та операція ЗСУ у Курській області показує неготовність України до миру. Про це повідомляє Belta.

«Неприємно те, що українці, як я вас і попереджав багато разів, цим показують (нібито порушуючи повітряний простір Білорусі – «Главком»), що ні до якого миру вони не готові і продовжують ескалацію цієї напруженості. Два дні тому атака на Курському напрямку, де вони просунулися на кілька десятків кілометрів – 30-35 уже сьогодні. Окопуються там», – заявив Лукашенко.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.

Нагадаємо, що раніше Лукашенко пообіцяв розширити співпрацю з Пхеньяном у посланні лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину.

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Теги: Білорусь росія окупанти Олександр Лукашенко Україна окупація росіяни

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