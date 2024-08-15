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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Чи вдасться Україні скористатися вікном можливостей на Курщині?

glavcom.ua
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Чи відкриє курська операція Україні нові горизонти?
колаж: glavcom.ua

Початок операції на Курщині став моментом, коли що Україна, що Росія таки остаточно вступили у війну «зразка 19 сторіччя»

Якщо ми будемо події там оцінювати виключно за кілометражем під контролем наших військ, то ми насправді нічого не зрозуміємо.

Тому тут і треба починати із того, що на Курщині наші війська провадять «операцію базових ефектів», можливо – вперше у воєнній історії.

Тільки є от певний нюанс – у «дистильованому» вигляді концепція «операції базових ефектів» якби за замовчуванням передбачає, що таке застосовує ресурсно сильніший противник проти слабшого, який у результаті має остаточно посипатись.

Але ж у нас якраз навпаки, ми – ресурсно слабші, ми цю операцію провадимо, і у росіян є ресурси на відновлення.

Що уже означає, що «вікно можливостей», які відкрила для України операція на Курщині є насправді обмеженим, може доволі швидко закритись, тому із здобутих успіхів треба негайно видобувати інформаційний ефект, що на західну, що на нашу внутрішню аудиторію.

Тим більш, є ще й такий аспект – навіть нашим співвітчизникам повільно влазить в голову структура реальності, за якої росіяни будуть поступово наступати на Покровськ, а наші війська будуть далі йти на Курськ.

Що уже говорити про західних аналітиків та людей, які там приймають рішення, що взагалі може привести до ситуації, коли Захід сам нам почне накреслювати «червоні лінії» по операціях на території Росії.

Крім того, найважливіший момент – по суті, початок операції на Курщині став моментом, коли що Україна, що Росія таки остаточно вступили у війну «зразка 19 сторіччя», як за концепцією Едварда Люттвака де в першу чергу важить отриманий стратегічний результат, а уже у другу чергу – фактично контрольована територія.

Ось це по суті є пояснення, як так виходить, що наступаємо на Курськ у той час, як армія РФ продовжує операції на Сході.

Чого Кремль сам так специфічно реагує на події на Курщині, якраз цілком можна пояснити крізь призму вчення Карла Шмітта, яка виглядає десь так – пошук балансу між повноваженнями та обмеженням влади правителя з опорою на пошук нового сакрального начала.

Так, звучить складно, але це хоча б пояснює, чому РФ у зоні операції ЗСУ обмежилась режимом «КТО», у той час як запровадила воєнний стан на ТОТ України ще у жовтні 2022 року.

І заодно ілюструє, що Кремль може вийти зі свого стратегічного тупика, в який його поставили дії України, насправді значно швидше, чим ми думаємо.

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Джерело
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Теги: росія армія Україна росіяни Курщина війна окупанти путін

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