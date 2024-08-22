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Росія підтвердила влучання в пором «Акватрейдер» у порту «Кавказ»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія підтвердила влучання в пором «Акватрейдер» у порту «Кавказ»
Росія стверджує, що Україна нібито атакувала ракетами пором «Акватрейдер»
фото з відкритих джерел

Площа пожежі та інформація про постраждалих уточнюються

У порту «Кавказ» було атаковано залізничний пором «Акватрейдер» із паливними цистернами. Про це повідомляє оперативний штаб Кубані.

На місці зараз працюють екстрені та спеціальні служби. Площа пожежі та інформація про постраждалих уточнюються.

Росія підтвердила влучання в пором «Акватрейдер» у порту «Кавказ» фото 1

Зокрема, росіяни вже встигли звинуватити в ударі Україну, назвавши інцидент «черговою спробою теракту на території Краснодарського краю».

Наразі українська сторона не коментувала російські звинувачення.

Пором «Акватрейдер»
Пором «Акватрейдер»
фото з соцмереж

Нагадаємо, Сили оборони атакували нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ. Було завдано ударів ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун».

Українські воїни здійснили атаку на початку доби 31 травня. Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту «Кавказ» у Краснодарському краї. Напередодні Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого Криму, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора.

Як повідомлялося, у Краснодарському краї РФ після атаки БпЛА горіла нафтобаза, яка максимально наближена до тимчасово окупованого Криму. У результаті чого було пошкоджено та згоріли три цистерни з нафтопродуктами, є постраждалі серед співробітників.

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Теги: пожежа вибух росія корабель

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