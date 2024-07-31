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Тарас Загородній Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

Росія визнала: її флот програв у Чорному морі

glavcom.ua
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Путіна закликали визнати поразку ЧФ РФ
скріншот з трансляції

«Морські дрони повністю змінили хід війни на морі: тепер сучасну морську війну неможливо уявити без їх застосування»

Днями на пітерських болотах проходив так званий морський парад до дня військово-морського флоту. З пафосом, за участю Путіна, «все как мы любим».

Проходило дійство на фоні публікацій у світовій пресі, що російський флот, особливо чорноморський, вже не боєздатний. Що програв він битву українським морським дронам.

Здавалось би, чудова нагода всю цю «клєвєту» спростувати. Продемонструвати, що ніякі «Sea baby» росіянам не страшні, а всі підбиті дронами кораблі цілі і неушкоджені. Але ні.

На параді не брав участі жоден із кораблів, про знищення чи пошкодження яких заявляла Україна. А таких кораблів, нагадаю, морські дрони СБУ пошкодили більше десятка! Що ж так?

Скоро надійшло пояснення від представника правлячої в РФ партії «Єдіная Росія», депутата госдуми Федорова. Він публічно закликав визнати поразку ЧФ РФ: «Це дійсно перемога ворога. Російського флоту, як оперативного механізму на Чорному морі немає! Немає з погляду його реальної бойової присутності. Це факт. Де продовольчий контроль за угодою, коли всі судна України оглядалися, в тому числі за допомогою нашого флоту? Зараз його немає! Ми не контролюємо Чорне море, розумієте? Це факт поразки». Тобто в Держдумі фактично визнали, що ЧФ РФ програв морським дронам.

Той випадок, коли всі думки зійшлися в одне. Раніше морські дрони отримали високу оцінку і натівських генералів, і провідних західних ЗМІ. Тепер свою поразку публічно визнав і сам ворог. «Sea Baby» та інші модифікації дронів – приклад того, як з меншими ресурсами, однак завдяки сучасним технологіям, можна перемагати у війні. Команда Малюка змогла забезпечити перевагу України на Чорному морі – попри те, що сили чорноморського флоту Росії були набагато більшими та дорожчими. Як результат – на російському морському параді відсутні більше десятка кораблів, а морські дрони продовжують свою роботу.

Схоже і самі росіяни вже зрозуміли, що морські дрони повністю змінили хід війни на морі: тепер сучасну морську війну неможливо уявити без їх застосування. І те, що наша спецслужба створила перший у світі флот морських дронів, який показав свою перевагу над традиційним флотом ворога – один з ключових моментів у війні.

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Джерело
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Теги: безпілотник росіяни ворог парад Чорне море росія

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