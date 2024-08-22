Уражений пором в акваторії порту «Кавказ» пішов під воду

У порту «Кавказ» було атаковано залізничний пором «Акватрейдер» (нова назва «Конро Трейдер»)

Унаслідок отриманих пошкоджень пором в акваторії порту «Кавказ» затонув. Про це повідомляє оперативний штаб Краснодарського краю.

Як повідомляється, осередків загоряння на території самого порту немає.

Оперштаб Кубані підтвердив ураження порома скріншот

💥💥Оперштаб Кубані підтвердив влучання у залізничний пором з паливними цистернами у порту «Кавказ»🔥



Є уточнення, що мова йде про судно «Конро Трейдер». pic.twitter.com/5AWBKucdER — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 22, 2024

Натомість Мінтранс РФ заявив, що ситуація в морському порту «Кавказ» перебуває на контролі в екстрених і силових служб, працівників порту евакуйовано за периметр, рятувальне судно і пожежний потяг перебувають у дорозі.

Нагадаємо, у порту «Кавказ» було атаковано залізничний пором «Акватрейдер» із паливними цистернами. Як повідомлялося, на поромі перебувало 30 цистерн з пальним та п'ятеро членів екіпажу.

Зокрема, росіяни вже встигли звинуватити в ударі Україну, назвавши інцидент «черговою спробою теракту на території Краснодарського краю». Наразі українська сторона не коментувала російські звинувачення.

Раніше Сили оборони атакували нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ. Було завдано ударів ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун».

Українські воїни здійснили атаку на початку доби 31 травня. Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту «Кавказ» у Краснодарському краї. Напередодні Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого Криму, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора.

Як повідомлялося, у Краснодарському краї РФ після атаки БпЛА горіла нафтобаза, яка максимально наближена до тимчасово окупованого Криму. У результаті чого було пошкоджено та згоріли три цистерни з нафтопродуктами, є постраждалі серед співробітників.