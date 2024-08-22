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Уражений пором в акваторії порту «Кавказ» пішов під воду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уражений пором в акваторії порту «Кавказ» пішов під воду
фото з соцмереж

У порту «Кавказ» було атаковано залізничний пором «Акватрейдер» (нова назва «Конро Трейдер»)

Унаслідок отриманих пошкоджень пором в акваторії порту «Кавказ» затонув. Про це повідомляє оперативний штаб Краснодарського краю.

Як повідомляється, осередків загоряння на території самого порту немає.

Оперштаб Кубані підтвердив ураження порома
Оперштаб Кубані підтвердив ураження порома
скріншот

Натомість Мінтранс РФ заявив, що ситуація в морському порту «Кавказ» перебуває на контролі в екстрених і силових служб, працівників порту евакуйовано за периметр, рятувальне судно і пожежний потяг перебувають у дорозі.

Уражений пором в акваторії порту «Кавказ» пішов під воду фото 1

Нагадаємо, у порту «Кавказ» було атаковано залізничний пором «Акватрейдер» із паливними цистернами. Як повідомлялося, на поромі перебувало 30 цистерн з пальним та п'ятеро членів екіпажу.

Зокрема, росіяни вже встигли звинуватити в ударі Україну, назвавши інцидент «черговою спробою теракту на території Краснодарського краю». Наразі українська сторона не коментувала російські звинувачення.

Раніше Сили оборони атакували нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ. Було завдано ударів ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун».

Українські воїни здійснили атаку на початку доби 31 травня. Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту «Кавказ» у Краснодарському краї. Напередодні Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого Криму, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора.

Як повідомлялося, у Краснодарському краї РФ після атаки БпЛА горіла нафтобаза, яка максимально наближена до тимчасово окупованого Криму. У результаті чого було пошкоджено та згоріли три цистерни з нафтопродуктами, є постраждалі серед співробітників.

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Теги: порт росія корабель

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