Ілон Маск анонсував «найрозумніший штучний інтелект на Землі»
Ілон Маск готує чергову технологічну новацію
Глава соцмережі X та компанії xAI Ілон Маск анонсував запуск нового чат-бота Grok 3. Про це він написав на своїй сторінці у X.
За словами Маска, демонстрація «найрозумнішого ШІ на Землі» відбудеться у понеділок, 17 лютого, о 20:00 за тихоокеанським часом (6 ранку вівторка за Києвом).
Grok 3 release with live demo on Monday night at 8pm PT.
Smartest AI on Earth.
«Я відточуватиму продукт разом з командою всі вихідні, тому до цього часу я буду офлайн», – підсумував Маск.
Мільярдер стверджує, що Grok 3 – це надзвичайно потужний штучний інтелект, здатний до глибокого аналізу та міркувань. Під час випробувань він показав результати, які, за словами Маска, перевершують будь-які відомі продукти на ринку.
Очікується, що доступ до нової моделі штучного інтелекту буде безкоштовним. У минулому Grok був доступний лише передплатникам платного тарифу X Premium. Тепер нейромережа Маска доступна як у веб-версії на сайті grok.com, так і в мобільному додатку для всіх бажаючих. На відміну від багатьох інших рішень, цей штучний інтелект не має безлічі обмежень, включаючи етичні.
До слова, американська технологічна компанія OpenAI, яка створила чат-бот ChatGPT, планує у 2025 році завершити розробку першого власного чіпа для технологій штучного інтелекту.
Нагадаємо, штучний інтелект зможе допомагати людині практично у всіх сферах життєдіяльності за два-чотири роки, заявив генеральний директор Google Сундар Пічаї на саміті в Парижі
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