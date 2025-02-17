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Ілон Маск анонсував «найрозумніший штучний інтелект на Землі»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ілон Маск анонсував «найрозумніший штучний інтелект на Землі»
На людство чекає новий штучний інтелект від Маска
фото із відкритих джерел

Ілон Маск готує чергову технологічну новацію 

Глава соцмережі X та компанії xAI Ілон Маск анонсував запуск нового чат-бота Grok 3. Про це він написав на своїй сторінці у X.

За словами Маска, демонстрація «найрозумнішого ШІ на Землі» відбудеться у понеділок, 17 лютого, о 20:00 за тихоокеанським часом (6 ранку вівторка за Києвом).

«Я відточуватиму продукт разом з командою всі вихідні, тому до цього часу я буду офлайн»,  – підсумував Маск.

Мільярдер стверджує, що Grok 3 – це надзвичайно потужний штучний інтелект, здатний до глибокого аналізу та міркувань. Під час випробувань він показав результати, які, за словами Маска, перевершують будь-які відомі продукти на ринку.

Очікується, що доступ до нової моделі штучного інтелекту буде безкоштовним. У минулому Grok був доступний лише передплатникам платного тарифу X Premium. Тепер нейромережа Маска доступна як у веб-версії на сайті grok.com, так і в мобільному додатку для всіх бажаючих. На відміну від багатьох інших рішень, цей штучний інтелект  не має безлічі обмежень, включаючи етичні.

До слова, американська технологічна компанія OpenAI, яка створила чат-бот ChatGPT, планує у 2025 році завершити розробку першого власного чіпа для технологій штучного інтелекту. 

Нагадаємо, штучний інтелект зможе допомагати людині практично у всіх сферах життєдіяльності за два-чотири роки, заявив генеральний директор Google Сундар Пічаї на саміті в Парижі

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Теги: Google Ілон Маск штучний інтелект соцмережі

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