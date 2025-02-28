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На зустрічі Зеленського і Трампа розгорілася жорстка суперечка

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На зустрічі Зеленського і Трампа розгорілася жорстка суперечка
Президент США додав, що якби не зброя Америки, «ця війна відразу закінчилася б». У відповідь Зеленський сказав: «За три дні, я чув це вже від Путіна»
фото: REUTERS/Brian Snyder

Між Зеленським та Трампом і Ді Венсом почалась суперечка на підвищених тонах

У пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пряму трансляцію.

Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», — заявив він Зеленському. 

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Трамп порадив Зеленському «бути вдячним»: «У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові. Ви не можете нам казати: «Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се. Ми на межі Третьої світової, але ви не поважаєте США».

«Я не приїхав сюди грати в карти», — сказав Зеленський у відповідь на заяву Трампа, що в України «немає сильних карт».

Президент США додав, що якби не зброя Америки, «ця війна відразу закінчилася б». У відповідь Зеленський сказав: «За три дні, я чув це вже від Путіна».

«Проблема в тому, що я дав вам змогу виступати з позиції сили, а чи можете ви виступати з позиції сили без США? Ваші люди сміливці. Або ми робимо угоду, або ви виходите з угоди. Я розумію, що вам буде важко, але ви не маєте на руках карт. Коли ми підпишемо угоду, ви будете в ліпшій позиції. Але треба висловлювати вдячність, а ви її не висловлюєте», – підсумував Трамп.

Після цього політики залишили Овальний кабінет.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.  Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Сьогодні о 16:30 Зеленський має зустрітися із сенаторами. О 18:00 запланована зустріч із Трампом, після якої відбудеться церемонія підписання двосторонньої угоди про корисні копалини.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що угода між Україною та Сполученими Штатами щодо корисних копалин уже готова. Усі деталі узгоджені, і залишається лише підписати документ.

«Главком» повідомляв, що угоду зі США «Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України» можуть підписати глава Мінекономіки Юлія Свириденко і очільник МЗС Андрій Сибіга.

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Теги: міністр зброя війна Дональд Трамп військові корисні копалини Володимир Зеленський

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