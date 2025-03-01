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Зеленський прокоментував суперечку з Трампом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Зеленський прокоментував суперечку з Трампом
Зеленський не вибачатиметься перед Трампом
фото: Андрій Єрмак

На думку президента України, деякі речі треба обговорювати без камер

Президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не вибачатиметься перед Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю глави держави в ефірі телеканалу Fox News.

Зеленського запитали, чи не плнує він вибачитися, але президент лише подякував народу США, Трампу та Конгресу за підтримку.

«Я не думаю, що ми зробили щось погане. При всій повазі до демократії і медіа, думаю треба розуміти позицію України»,  – сказав Зеленський.

Також журналіст запитав Зеленського, чи повернувся він зараз у Білий дім, якщо була б така можливість, а президент України відповів: «ні».

На питання, чи була сутичка в Білому домі заздалегідь спланованою, український президент відповів: «я не знаю».

Раніше ми писали, що держдепартамент США цього тижня ухвалив рішення припинити програму Агентства з міжнародного розвитку (USAID), спрямовану на відновлення української енергетики. Протягом останніх років у межах цієї ініціативи було вкладено сотні мільйонів доларів, щоб підтримати стійкість енергосистеми країни після російських атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», — заявив він Зеленському.

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Трамп порадив Зеленському «бути вдячним»: «У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові. Ви не можете нам казати: «Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се. Ми на межі Третьої світової, але ви не поважаєте США».

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Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський президент журналіст

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