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Зеленський пояснив, звідки Трамп взяв дані про «4% довіри»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський пояснив, звідки Трамп взяв дані про «4% довіри»
Глава держави зазначив, що не коментує соцопитування, але нагадав, що свіжий рейтинг КМІС показав, що йому довіряють 57% українців
фото: Офіс президента

«Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація про нібито 4% довіри до нього серед українців йде від Росії. За його словами, ці цифри обговорюються між США і Росією. Про це Зеленський заявив на пресконференції на тлі перемовин делегацій США та Росії.

Зеленський відповів на заяву американського президента Дональда Трампа про те, що у нього нібито рейтинг довіри серед громадян України становить 4%. Глава держави зазначив, що не коментує соцопитування, але нагадав, що свіжий рейтинг КМІС показав, що йому довіряють 57% українців.

«Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде», – сказав гарант.

Зеленський додав, що інформація про 4% довіри йде від Росії, і вона обговорювалася між представниками США та Росії. «Ми розуміємо це і у нас є докази, що ці цифри обговорюються між Америкою і Росією. На жаль, президент Трамп, з великою повагою ставимося до нього як лідера народу, який ми дуже поважаємо, живе в дезінформаційному просторі», – заявив президент.

Глава держави наголосив, що наразі питання номер один – не рейтинги довіри, а те, як Україні захиститися від російських обстрілів, і повернення військовополонених.

«На моє питання про збільшення кількості Patriot я відповіді не почув від США, хоча я постійно його підіймаю», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

До слова, на пресконференції Зеленський також заявив, що адміністрація Трампа «помʼякшує політику» щодо Росії, оскільки називає війну «порушенням територіальної цілісності та конфлікт». Глава держави наголосив, що Україна «робить все», щоб війну називали війною.

За словами президента, Україна знаходиться у такій ситуації, «коли у нас немає багато форматів гарантій безпеки для нас». Він додав, що гарантії безпеки хоче отримати цього року, щоб «закінчити війну цьогоріч».

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Теги: соцопитування Дональд Трамп рейтинг українці Володимир Зеленський Україна президент конфлікт

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