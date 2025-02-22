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Росія вже програла – посол Канади в Україні Наталка Цмоць

Іванна Гончар
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Росія вже програла – посол Канади в Україні Наталка Цмоць
Посол Канади в Україні Наталка Цмоць

Цмоць: Україну окупувати надзвичайно складно, і я вважаю, що Росія це знає

Росії не вдалось досягти цілей, які вона поставила собі під час повномасштабної агресії проти України, а Київ не був захоплений завдяки самоорганізації українців. Про це сказала посол Канади в Україні Наталка Цмоць під час спеціальної події Київського безпекового форуму.

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

«Росія вже програла. Якщо подивитися на глобальні цілі, які вона собі поставила – їх не досягнуто. Я маю сумнів, що їх коли-небудь буде досягнуто. Але Україна потребує більше підтримки задля перемоги і це інше питання. Але програш України зумовлений тим, що українська демократія і українське суспільство є потужними, сильними», – зазначила вона.

Пані посол вважає, що російській армії не вдалось захопити Київ за три дні тому, що «українці не чекали, поки прийде регулярна армія і буде їх захищати, прості люди організувалися самі».

«Ви знаєте цю здатність українців – самоорганізуватися і підтримувати один одного. І вони продовжують це робити. У народу України дуже здорова демократія, парламентська система, тут є громадянське суспільство, яке є одним з найактивніших з усіх, які я коли-небудь бачила», – зазначила Цмоць.

При цьому вона підкреслила: «Україну окупувати надзвичайно складно, і я вважаю, що Росія це знає. Тому ми підтримуємо Україну не лише військово, для нас важливо підтримати дух українців, в тому числі і дух підприємництва».

Зазначимо, що старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер під час спеціальної події Київського безпекового форуму заявив, що союзники НАТО можуть почерпнути надзвичайно багато уроків з війни в Україні, зокрема у сфері технологій.

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Теги: росія Канада армія посол українці

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