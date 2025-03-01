Український банкір після скандалу у Білому домі відкрив збір «на ядерку»

Станом на 8:05 1 березня зібрано вже 5 223 511 грн на ядерну зброю

За 30 хвилин українці зібрали 2 млн грн «на ядерку»

Співзасновник monobank Олег Гороховський вікрив збір коштів для виробництва ядерної зброї для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Гороховського.

За 30 хвилин українці скинули 2 млн грн.

«2 млн грн за 30 хвилин у годину ночі! Це Україна, дитинко! Пишаюся безмежно!!!», – йдеться в повідомленні.

Станом на 8:05 1 березня зібрано вже 5 223 511 грн.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.