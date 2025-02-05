Соратник Орбана заявив, що Україна нібито виділила чималі кошти для дискредитації угорського прем'єра

Мате Кочиш вважає, що робота зі збору інформації та фабрикації фейкових новин українцями нібито вже розпочалася

Кочиш заявив, що Україна планує підірвати міжнародний імідж Орбана та здатність Угорщини відстоювати свої інтереси

Лідер угорської фракції «Фідес» Мате Кочиш заявив, що Україна намагається дискредитувати премʼєр-міністра Віктора Орбана. І таку інформацію він нібито отримав від угорських спецслужб. Про це Кочиш написав у соцмережах.

Зазначається, що на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки, членом якого є Кочиш, спецслужби Угорщини нібито попередили про організовану широку кампанію проти Орбана.

«Згідно з отриманою ними інформацією, українська держава розгортає наклепницьку кампанію проти прем'єр-міністра Угорщини, заявленою метою якої є підрив міжнародного іміджу прем'єр-міністра та здатності Угорщини відстоювати свої інтереси», – йдеться в повідомленні.

Більше того, за словами політика, на таку операцію з дискредитації угорської влади та її очільників Україна витратила «чималі кошти».

«Робота зі збору інформації та фабрикації фейкових новин українцями вже розпочалася. Частина ЗМІ, які претендують на незалежність, зараз готові продати країну за українські гроші», – додав політик.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважає російського диктатора Володимира Путіна чесним партнером. За його словами, Будапешт зацікавлений у розвитку відносин із Москвою.

Також Орбан спрогнозував, як та коли закінчиться війна в Україні. За словами угорського прем'єра, 2025 рік стане «поворотним» не лише для України, але й для світу загалом. Серед можливих сценаріїв: «мирні переговори» між Росією та Україною або «знищення» однієї зі сторін. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.