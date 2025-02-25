Викрадені Росією українці за час війни. Офіс генпрокурора назвав шокуючу цифру (документи)

Завдяки обмінам з російського полону вдалося повернути лише 171 цивільного

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти викрали щонайменше 15 143 цивільних осіб. Про це «Главкому» повідомив Офіс генерального прокурора у відповіді на запит.

Серед викрадених – пересічні українці, журналісти, волонтери, священники, депутати, держслужбовці та підприємці.

Серед викрадених – журналісти, волонтери, священники, депутати, держслужбовці та підприємці

Крім цього, секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини уточнив «Главкому»: завдяки обмінам з російського полону вдалося повернути лише 171 цивільного. Процес повернення ускладнюється тим, що Росія не визнає факту незаконного утримання українців та не надає інформації про місця їхнього перебування.

Росія блокує питання повернення цивільних, використовуючи їх як елемент політичного тиску, сказано у відповіді секретаріату омбудсмена

«Звільнення цивільних заручників відбувається вкрай повільно та хаотично. РФ блокує питання повернення цивільних, використовуючи їх як елемент політичного тиску. До того ж міжнародні організації, включно з ОБСЄ, ООН та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, не мають доступу до полонених. Пріоритетом є повернення з ув’язнення тяжкопоранених, тяжкохворих, жінок і тих, хто довго перебуває в російських в’язницях, починаючи з 2014 року», – сказано у відповіді секретаріату омбудсмена.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення співробітники Федеральної служби з виконання покарань РФ отримали вказівку бути жорстокими до українських полонених і застосовувати до них насильство. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

До слова, у полоні Російської Федерації на цей час перебуває 30 українських журналістів і 30 учасників військових оркестрів. Про це повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій. За даними відомства, серед полонених музикантів лауреати міжнародних конкурсів, композитори, диригенти, талановиті вокалісти.