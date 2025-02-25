Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Викрадені Росією українці за час війни. Офіс генпрокурора назвав шокуючу цифру (документи)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Викрадені Росією українці за час війни. Офіс генпрокурора назвав шокуючу цифру (документи)
Росія незаконно утримує у неволі тисячі цивільних українців
фото з відкритих джерел

Завдяки обмінам з російського полону вдалося повернути лише 171 цивільного

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти викрали щонайменше 15 143 цивільних осіб. Про це «Главкому» повідомив Офіс генерального прокурора у відповіді на запит.

Серед викрадених – пересічні українці, журналісти, волонтери, священники, депутати, держслужбовці та підприємці.

Викрадені Росією українці за час війни. Офіс генпрокурора назвав шокуючу цифру (документи) фото 1
Серед викрадених – журналісти, волонтери, священники, депутати, держслужбовці та підприємці
Серед викрадених – журналісти, волонтери, священники, депутати, держслужбовці та підприємці

Крім цього, секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини уточнив «Главкому»: завдяки обмінам з російського полону вдалося повернути лише 171 цивільного. Процес повернення ускладнюється тим, що Росія не визнає факту незаконного утримання українців та не надає інформації про місця їхнього перебування.

Викрадені Росією українці за час війни. Офіс генпрокурора назвав шокуючу цифру (документи) фото 2
Викрадені Росією українці за час війни. Офіс генпрокурора назвав шокуючу цифру (документи) фото 3
Росія блокує питання повернення цивільних, використовуючи їх як елемент політичного тиску, сказано у відповіді секретаріату омбудсмена
Росія блокує питання повернення цивільних, використовуючи їх як елемент політичного тиску, сказано у відповіді секретаріату омбудсмена

«Звільнення цивільних заручників відбувається вкрай повільно та хаотично. РФ блокує питання повернення цивільних, використовуючи їх як елемент політичного тиску. До того ж міжнародні організації, включно з ОБСЄ, ООН та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, не мають доступу до полонених. Пріоритетом є повернення з ув’язнення тяжкопоранених, тяжкохворих, жінок і тих, хто довго перебуває в російських в’язницях, починаючи з 2014 року», – сказано у відповіді секретаріату омбудсмена.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення співробітники Федеральної служби з виконання покарань РФ отримали вказівку бути жорстокими до українських полонених і застосовувати до них насильство. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

До слова, у полоні Російської Федерації на цей час перебуває 30 українських журналістів і 30 учасників військових оркестрів. Про це повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій. За даними відомства, серед полонених музикантів лауреати міжнародних конкурсів, композитори, диригенти, талановиті вокалісти.

Читайте також:

Теги: росія війна Офіс Генерального прокурора українці викрадення обмін полоненими Україна росіяни обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Путін вже заявляв, що Російська Федерація нібито готова до переговорів
Путін розказав, як планував закінчити війну у 2022-му
28 сiчня, 22:23
Україна отримала новий поштовх до вступу до ЄС
У Європі знайшли спосіб прискорити вступ України до ЄС
29 сiчня, 09:20
Софія Яворська загинула в багатоповерхівці, куди влучили рашисти
Окупанти вчора вбили в Полтаві дев'ятирічну Софію Яворську
2 лютого, 12:16
Зубри на Вінниччині
На Вінниччині стартував зимовий перепис диких тварин
11 лютого, 12:41
Аналітики ISW стверджують, що Кремль намагається делегітимізувати Україну перед країнами Заходу
Аналітики ISW стверджують, що Кремль намагається делегітимізувати Україну перед країнами Заходу
18 лютого, 06:54
Рішення про зниження цін на ліки було ухвалене на засіданні РНБО 12 лютого
Фармринок на межі змін. ЗМІ розбираються, чи все однозначно з новими правилами регулювання
18 лютого, 14:57
Трамп не відповів прямо, чи вважає він Путіна диктатором
Трамп уникнув питання щодо того, чи вважає він Путіна диктатором
22 лютого, 03:18
Tommy Cash народився в Таллінні
Зв'язки з Росією, скандали та відверті кліпи: що відомо про представника Естонії, який «підірвав» Євробачення
21 лютого, 13:16
Ростов-на-Дону затягнуло чорними стовпами диму
Ростов-на-Дону накрила гігантська хмара диму: що відбувається
22 лютого, 08:51

Суспільство

Викрадені Росією українці за час війни. Офіс генпрокурора назвав шокуючу цифру (документи)
Викрадені Росією українці за час війни. Офіс генпрокурора назвав шокуючу цифру (документи)
Російські війська знизили темп наступу біля Покровська: причина
Російські війська знизили темп наступу біля Покровська: причина
Буданов пояснив, чому Україна не може знищити заводи з виробництва БпЛА у РФ
Буданов пояснив, чому Україна не може знищити заводи з виробництва БпЛА у РФ
Роковини повномасштабного вторгнення. ЗСУ назвали площу України, відбиту в окупантів за три роки
Роковини повномасштабного вторгнення. ЗСУ назвали площу України, відбиту в окупантів за три роки
Дружина Буданова уперше з'явилася на публіці після отруєння важкими металами (відео, фото)
Дружина Буданова уперше з'явилася на публіці після отруєння важкими металами (відео, фото)
Фото Зеленського з партнерами стало вірусним мемом
Фото Зеленського з партнерами стало вірусним мемом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
172K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
60K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2025
13K
Стало відомо, звідки експрокурор Хмельниччини взяв велику зарплату, яку задекларував
9930
Прогноз магнітних бур на 25-28 лютого: якою буде сонячна активність
7106
ЗСУ ліквідували чемпіона Росії з карате

Новини

25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua