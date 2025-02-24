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Трамп відмовився назвати Путіна диктатором

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Трамп відмовився назвати Путіна диктатором
фото: Reuters

Менше тижня тому Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів»

Президент США Дональд Трамп відмовився називати очільника РФ Володимира Путіна диктатором. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію глави США.

«Я не використовую ці слова необдумано», – заявив американський президент Дональд Трамп на початку розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном, коли журналісти попросили уточнити, чи вважає він Путіна диктатором.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Також президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду. 

Як відомо, 24 лютого Дональд Трамп зробив низку заяв стосовно російсько-української війни після зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном. 

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Теги: Дональд Трамп рейтинг українці Володимир Зеленський президент 24 лютого

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