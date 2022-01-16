Стало відомо, туристи з яких країн витрачають найбільше грошей в Україні

Упродовж перших дев’яти місяців 2021 року Україну відвідало понад 3 млн іноземців

У Держагентстві з розвитку туризму заявили, що у 2021 році туристами в Україні, які витратили найбільше коштів на одну людину були гості з Об’єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Оману, Канади та США. Про це повідомила голова відомства Мар’яна Олеськів.

За її словами, упродовж перших дев’яти місяців 2021 року Україну відвідало понад 3 млн іноземців, що перевищило аналогічний показник 2020 року на 12,6%. Вона додала, що річний показник скорегує цифри в плюс.

Серед мандрівників найбільші витрати мали:

Туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів – $2 220 на людину.

Туристи з Саудівської Аравії та Оману – $1 500 на людину.

Туристи з Канади – $1 250 на людину.

Туристи з США – $1 125 на людину.

У повідомленні вказується, що в середньому туристи перебували в Україні від 7 до 10 днів, витрачаючи 929 доларів США.

Раніше повідомлялося, що у рейтингу Індексу паспортів світу Україна піднялася на 35-е місце. Ще у минулому кварталі вона була на дві позиції нижче. Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з візою після прибуття у 141 країну.

Нагадаємо, українка з фальшивим хорватським паспортом намагалась обдурити прикордонників.

Тим часом, британське видання The Independent опублікувало список міст світу, які варто відвідати у 2022 році. У рейтингу лише дев’ять населених пунктів, серед яких й українська Одеса.