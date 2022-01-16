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    Стало відомо, туристи з яких країн витрачають найбільше грошей в Україні

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    Туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів витрачають в Україні $2 220 на людину
    фото з відкритих джерел

    Упродовж перших дев’яти місяців 2021 року Україну відвідало понад 3 млн іноземців

    У Держагентстві з розвитку туризму заявили, що у 2021 році туристами в Україні, які витратили найбільше коштів на одну людину були гості з Об’єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Оману, Канади та США. Про це повідомила голова відомства Мар’яна Олеськів.

    За її словами, упродовж перших дев’яти місяців 2021 року Україну відвідало понад 3 млн іноземців, що перевищило аналогічний показник 2020 року на 12,6%. Вона додала, що річний показник скорегує цифри в плюс.

    Серед мандрівників найбільші витрати мали:

    • Туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів – $2 220 на людину.
    • Туристи з Саудівської Аравії та Оману – $1 500 на людину.
    • Туристи з Канади – $1 250 на людину.
    • Туристи з США – $1 125 на людину.

    У повідомленні вказується, що в середньому туристи перебували в Україні від 7 до 10 днів, витрачаючи 929 доларів США.

    Раніше повідомлялося, що у рейтингу Індексу паспортів світу Україна піднялася на 35-е місце. Ще у минулому кварталі вона була на дві позиції нижче. Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з візою після прибуття у 141 країну.

    Нагадаємо, українка з фальшивим хорватським паспортом намагалась обдурити прикордонників.

    Тим часом, британське видання The Independent опублікувало список міст світу, які варто відвідати у 2022 році. У рейтингу лише дев’ять населених пунктів, серед яких й українська Одеса.

    Теги: США Одеса візи Україна міст
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    Стало відомо, туристи з яких країн витрачають найбільше грошей в Україні